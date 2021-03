“小赵薇”张京中美会谈口译获网民赞赏

中美两国3月18日至19日在阿拉斯加举行首场中美高级别对话。其中,有“小赵薇”之称的中国翻译员张京,以流畅的英语翻译转述中国官员的讲话,赢得不少中国网民赞赏其专业表现。

在18日首场对话的开场陈述阶段,美国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文在开场白中指责中国的内外政策。中共政治局委员兼中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪随后回应,并点明了美国当下存在的问题。

杨洁篪发言结束之后,想让中国国务委员兼外交部部长王毅继续说几句。此时,中国翻译员张京说:“我先翻一下。”

杨洁篪接着表示,“Its a test for our interpreter! (这对翻译员是个考验)”。布林肯也插话说:“We're going to give the translator a raise”(我们应该给翻译员加薪)。

随后,张京完整准确表达了杨洁篪的发言,这也让她赢得中国网民的赞誉。“美貌与智慧并重”、“在跪着听完张京姐姐的翻译后”、“以沉稳大气、完整准确的翻译表达,充分地展现了大国外交人员的风采”。

资料显示,张京现为中国外交部翻译司的高级翻译。张京2003年从杭州外国语学校毕业,保送到外交学院英语专业,2007年进入中国外交部翻译室英文处从事口笔译工作。2008年至2009年公派英国留学获硕士学位,其后多次承担党和国家领导人外事活动口笔译任务。

早在2013年3月11日,在中国全国人大一次会议新闻中心举行记者会,张京因为神似知名女明星赵薇而引起不少媒体的注意。