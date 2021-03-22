中国外交部：中俄始终肩并肩站在一起

中国外交部发言人表示，世界越是动荡不宁，中俄合作越要坚定前行，中方愿同俄方一道推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系。

综合中国央视和澎湃新闻报道，中国外交部发言人华春莹3月22日主持例行记者会，有记者提问：俄罗斯外长拉夫罗夫接受采访称，美西方仍在国际事务中奉行霸权政策，试图阻挠世界多极化和民主化趋势，将自己的意志和要求强加给他国。中俄的首要任务是继续加强高水平协作，共同推动世界多极化发展和区域一体化协作。中方对此有何评论？

华春莹说：“拉夫罗夫外长的话一语中的。”世界越是动荡不宁，中俄合作越要坚定前行。长期以来，美西方打着所谓民主、人权旗号肆意干涉别国内政，在世界上制造了诸多麻烦，甚至成为动荡战乱的根源。中俄始终肩并肩站在一起，坚决反对世界上的霸权霸道霸凌。

华春莹表示，拉夫罗夫今天起访华，相信此访将进一步巩固中俄关系高水平发展的良好势头，密切双方在国际事务中的战略协作。

还有记者提问，在这次中美高层战略对话中，美方多次提到中方对美国盟友进行经济和军事“胁迫”。澳大利亚贸易、旅游和投资部长表示，感谢美方站出来支持澳方，美不会让澳孤立无援。中方对此有何评论？

华春莹表示，关于所谓盟友和“胁迫”问题，美国及其几个所谓的盟友代表不了国际社会。实际上，世界上绝大部分国家不承认美国就是国际社会，不承认美国的价值就是国际价值，不承认美国说的就是国际舆论，不承认少数几个国家制定的规则就是国际规则。

第二，中国同美国及澳大利亚等几个美国盟友之间各有各的问题和立场，是非曲直十分清楚。试图拉帮结派、搞小圈子，向中国施压、讹诈，甚至狐假虎威来吓唬中国，是行不通的。澳大利亚同中国之间有直航，绕道美国舍近求远，得不偿失。

第三，至于“胁迫”，这个世界上究竟是谁动辄挥舞制裁大棒，搞长臂管辖，胁迫他国，国际社会看得清清楚楚。中国从不发动贸易战，不非法抓捕他国公民，不无端打压他国企业，“胁迫外交”这顶帽子，显然美国最适合戴，而绝不是中国。

华春莹强调，无论是中美两国人民，还是世界上绝大多数国家，包括美国一些盟友的人民，都希望中美两国和平共处。中美两国完全可以有共同的朋友圈。希望美方展现作为大国应有的自信和风度，不要再胁迫其他国家选边站队，不要再胁迫其他国家追随美国干涉中国内政，损害中国利益。