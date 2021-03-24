消息：中国监管拟提议巨头合资建大数据公司

知情人士透露，中国监管机构提议由几家互联网巨头成立一家合资企业，加强对互联网平台大数据的有效监管。

据彭博社报道，知情人士说，目前的初步计划是由中国最大的几家互联网平台公司合资成立一家得到政府支持的数据企业，将平台公司的数据及信息共享，但目前尚不清楚有哪些数据需要进入这家合资公司；该提议由中国央行牵头。

其中一位知情人士说，大型电子商务平台和第三方支付机构可能成为该合资公司的初始股东，该实体的主要高管需要符合监管部门的资质要求。

彭博社评论说，虽然上述计划仍在初期，尚未最终确定，但凸显了中国监管机构对互联网平台公司收集和使用数据的方式日益关注和重视。本月稍早召开的中央财经委员会会议指出，要加强数据产权制度建设，强化平台企业数据安全责任，金融活动要全部纳入金融监管。

另一位知情人士说，这一计划的主要障碍之一是数据所有权，从技术上讲，数据所有权应属于个人而非公司或政府。设立这样一家合资公司，可能需要对相关法律法规进行一些修改。

上述人士因未被授权对外发表评论，而不愿具名。中国央行未立即予以置评。

该提议是中国政府正在考虑中的一系列方案之一，目的是更好地监管互联网公司所收集的数据。过去的20年，大量互联网平台公司在中国市场上崛起。除了阿里巴巴集团、腾讯控股占据着绝对优势地位之外，还包括互联网金融巨头蚂蚁集团，以及交通出行领域的领先平台滴滴出行、外卖巨头美团等等。

中国银保监会主席郭树清此前表示，2021年银保监会将强化反垄断和防止资本无序扩张，确保金融创新在审慎监管前提下进行。本月中旬，中国国家市场监管总局对包括腾讯、百度和滴滴出行在内的科技巨头一些之前的收购和投资交易开出了罚单；监管机构去年对阿里巴巴以及腾讯旗下的阅文集团开出了类似的罚单。

中国加强对互联网巨头的监管亦符合全球对该行业日益严格的审查趋势。美国、欧盟和澳大利亚的监管机构亦与推特（Twitter）和面簿（Facebook）等公司发生冲突，显示该行业在全球范围内对基础设施和国家安全等领域的影响。