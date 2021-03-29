调查：字节是中国青年眼中最具创新力企业

中青校媒面向全国5868名大学生发起“大学生求职力”问卷调查，调查发现，地域、单位类型、行业等因素都在不同程度上影响着大学生择业，他们选出的心动企业前三名，分别是字节跳动、华为、苹果。

据《中国青年报》报道，中青校媒调查发现，超半数大学生向往新一线城市，占调查人数的52.57%，32.16%受访大学生表示向往一线城市，大学生对新一线城市的向往已经超过了一线城市。

中青校媒调查发现，除了新一线城市表现出一定热度外，超八成大学生希望进入互联网行业工作。调查结果显示，00后心中最具创新活力公司，排在前三位的分别是字节跳动、华为和阿里巴巴。

调查显示，大学生择业时对新兴职业抱有较高热情，在线教育老师、短视频/直播运营、全媒体运营师对大学生吸引力大，分占受访总人数的53.29%、51.30%和43.36%，其次是人工智能技术人员占31.67%，大数据研究员占35.11%。其中，人工智能、大数据分析受到工科生追捧，文史类学生则对在线教育、短视频运营表现出较高兴趣。

2021年应届毕业生人数再创历史新高，达909万。尽管就业压力不小，但大学生对就业市场抱有信心。中青校媒调查显示，超过半数受访者对自己的月薪期待在7000元到1.5万元，占受访总人数的54.47%；约四分之一期待薪资超过1.5万元；另有2.81%受访者期待月薪超过5万元，这一选择集中在工科、理科及经管类专业的学生。

除了薪资期待，调查发现，超六成大学生实习薪资在每天100元到300元之间，部分研发岗位实习生月薪过万元。

面对职业选择，中青校媒调查发现，00后求职最看重公司发展速度以及个人成长速度，60.91%受访者重视公司发展；50.58%受访者重视个人成长速度；45.54%受访者重视工作氛围，期待和谐的人际关系；34.46%受访者期待弹性办公时间，以及自由人性化管理。此外，公司创新力、薪资待遇、晋升机制、工作自主性等也是受访大学生较为在意的择业标准。

在辞职原因方面，调查发现，工资太低排在首位，占受访总人数的81.42%；其次是工作内容过于简单，缺乏价值感，占受访总人数的61.19%；紧随其后的分别是和同事相处不融洽、办公硬件条件差、领导不理解，分占受访总人数的42.11%、38.45%和32.94%。此外，食堂“物不美价不廉”、上班时间太早也成为部分00后辞职的原因。

此外，调查结果显示出一些“有趣”的现象，比如随着年级升高，大学生对生发液和发际线粉的需求也逐渐升高；34%的男生会将女朋友的照片摆在办公桌上，相反只有8%的女生会摆男朋友的照片。关于实习期待，除了薪资、为简历镀金、进一步了解行业、提升自己能力等选项外，受访者中14.8%的男生期待在实习中收获爱情，而女生的比例只有5.1%。