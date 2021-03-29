哔哩哔哩在香港上市首日股价下跌

中国视频平台运营商哔哩哔哩（Bilibili）在香港上市首日股价下跌。

彭博社指出，周一（29日）稍早，哔哩哔哩的股价一度下跌了6%以上，香港时间中午约下跌2%。哔哩哔哩26亿美元的IPO今天上市，适逢先前一连串大宗交易震撼了美国市场，且美国监管机构上周实施了一套要求更严格审计检查的法律，引发市场对于潜在退市的疑虑。先前百度也有类似情形，该公司上周在香港第一天交易收盘时价格持平，此后下跌了约15％。

哔哩哔哩首席执行官陈睿说，他对短期的市场波动并不在意。该公司将运用售股的大部分所得，充实其内容并支持其创作者，因为预计在未来几年中，在线视频的接纳程度将呈爆炸性增长。该公司月活跃客户2亿人，主要是中国的千禧一代或Z世代，并得到腾讯和阿里巴巴的支持。

陈睿预测，中国的所有互联网用户（截至12月，数目将近10亿）最终采用这种格式。为了善用这个以视频为主的大趋势，该公司打算在未来几年的重点优先放在改善其内容和扩大其用户群，而不是盈利。

这位现年43岁的亿万富翁企业家对彭博电视表示，不会太关心股市的短期表现。他也说，没有人会记住你的股票10年内首次上市时是上涨还是下跌。

另据《华尔街日报》指出，在美国国债收益率上升削弱投资者对科技板块的热情之际，哔哩哔哩的ADR过去一个月下跌了23%。

不过，尽管近期有所回落，哔哩哔哩的ADR过去12个月仍上涨了三倍多。