中国专家：病毒溯源数据完整性是有边界的

中国—世界卫生组织冠病病毒溯源联合研究中方专家组组长、清华大学教授梁万年今天（31日）说，只有获得中外双方联合专家组共同认可，病毒溯源报告才能发布，并没有预设时间，另外，对于数据完整性受质疑，他回应说，“所谓的数据完整性，是要有边界的”。

世界卫生组织昨天公布病毒溯源研究报告后，美国等14个国家发表联合声明，对这项报告拖延甚久以及无法获得完整数据表达关切。

据中国网文字直播，梁万年在今天的中方专家组新闻发布会上回答记者提问时说，冠病溯源报告世界关注，所谓推迟发布的问题，专家之间似乎没有建立过这个概念，当时有个原则是质量第一，时间一定是服从质量的，只有中外双方联合专家组共同认可了这个报告，这个报告才能发布，所以并没有预设时间。

他强调，报告推迟发布不是因为某些干扰，更不是科学家们的懒惰，也不是因为其他什么原因，专家们是在保证质量，让它更科学、更完善。

关于数据完整性的问题，梁万年表示，任何一项研究，谁都不敢说所收集的资料、所掌握的信息是百分之百的完美、完整，对数据的完整性，在科学上来看，“很难有一个大家公认的多少数据、什么类型的数据收集才叫完整”。他认为，从现在的知识水平和条件，专家组该收集的，都在努力收集了。

他也坦承，永远不可能说百分之百的数据都收集到了，专家组的整个结论是基于已经掌握的数据，加上科学家们的科学知识和经验，加上推理合推论形成的，“并不是回过头来说，少了，说它就不完整了，这个结论就不可靠了”。

他强调，在医学研究、公共卫生研究方法中，有种方法叫抽样调查，往往在某种程度上比普查可能更有效，从这个角度来看，“所谓的数据完整性，是要有边界的”。

此前据路透社报道，美国等14国政府发表联合声明说：“这项由国际专家对严重急性呼吸综合征冠状病毒2（Sars-CoV-2，即冠状病毒）来源的研究明显延误，而且未能取得全部和原始的资料及样本，我们必须对此表达我们的共同关切。”

声明说：“为独立专家提供与疫情暴发初期相关的所有人员、动物和环境的完整数据及研究报告，对调查这个大流行病如何发生是至关重要的。”

签署这份声明的国家包括美国、澳大利亚、加拿大、捷克、丹麦、爱沙尼亚、以色列、日本、拉脱维亚、立陶宛、挪威、韩国、斯洛维尼亚和英国。