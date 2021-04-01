林郑：选委会召集人制度属中央权力　

中国人大常委会通过修订基本法附件一及二，改革香港选举制度，当中设有资格审查委员会，负责审查行政长官、立法会及选委会参选人，是否拥护《基本法》及效忠香港特区。香港行政长官林郑月娥对此表示，并非所有参选人都要经国安处审查，是有怀疑才会去做，并称只有特区主要官员适合担任资格审查委员会成员，但特首不会出任。

根据香港电台报道，林郑月娥接受《有线电视》专访时说，要确保有关人士公正、无利益冲突、无政治考虑、不怕被人起底制裁，亦要得到中央信任，加上要向中央及社会问责，只有获得中央任命的主要官员适合担任资委会成员。至于退休法官，林郑月娥认为并不合适，因为他们不在机制中，亦不能检视涉及国安的资料。

在新增设的选举委员会召集人制度方面，林郑月娥说，只有遇上罕有及无法处理的情况，才会启用有关制度，她形容是“非常时期、非常手段”，甚至属于“兜底”条款，会先由行政长官向中央提交报告，如果中央无其他手段解决，就会启动召集人制度。她亦透露，由于有关制度属于中央权力，本地立法不包括在内，所以在将来的法律中，不会见到召集人制度。

至于立法会地区直选划分为10区，林郑月娥说，自己没有参与，交由政制及内地事务局负责，两周后会向立法会提交修订草案。