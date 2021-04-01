韩媒：韩本周将分别与中美对话 外交压力或增大

韩中外长会谈和韩美日国安首长会议本周将相继举行。韩联社指出，在中美矛盾激化的情况下，两国似乎都要拉拢韩国，使韩国可能面临更大的外交压力。

据报道，韩国外交部长官郑义溶将于4月3日在福建省厦门市与中国国务委员兼外交部长王毅举行外长会谈，青瓦台国家安保室长徐薰将于当地时间2日在华盛顿出席韩美日国安首长会议。预计韩中两国外长将就双边合作、朝核问题等交换意见，会上或将谈及中美关系。而在韩美日国安首长会议上，三方可能就应对朝核问题和共同牵制中国的方案进行探讨。

拜登政府上台后强调韩美日“三角同盟”，加快了牵制中国的步伐。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀上任后首次出访就选择韩国和日本，对外彰显牢固的同盟关系的同时，在涉及香港和新疆人权问题上对中国进行了强烈谴责。

相反，中国则选择从韩国“出发”。韩联社指出，有观点认为，虽然郑义溶在布林肯访韩前已接到中国的访问邀请，但布林肯前脚一走，郑义溶随即访华或被视为中国“召见”并提出警告。特别是，韩国将重启韩半岛和平进程作为外交首要课题，中美两国均在重启“朝核对话”上起决定性作用，韩国担心中美矛盾会影响到解决朝核问题。

报道引述梨花女子大学教授朴元坤表示，在美中矛盾加剧的情况下，如果两个大国都要拉拢韩国，韩国可能会陷入进退两难的境地。

韩国外交部早前表示，外长郑义溶以本月17日举行的韩美外长会谈为开端，25日与俄罗斯外长会谈，将持续与韩半岛周边主要国家进行战略沟通。



