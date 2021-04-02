国台办：民进党政府坚持谋“独”必将自食恶果

中国大陆国台办今天（2日）警告台湾民进党政府，顽固坚持谋“独”分裂，必将自食恶果。

综合《联合报》和新华社报道，国台办发言人马晓光是在回应关于台湾中华统一促进党总裁张安乐今年1月接受媒体专访，遭民进党政府威胁恐吓的问题，做出上述回应。

马晓光抨击民进党政府编织各种借口，疯狂打压岛内支持统一、反对台独党派和人士，制造“绿色恐怖”，蓄意升高两岸对立，再次暴露其谋“独”本性。

张安乐据报因今年1月接受大陆主持人张彬的专访时，表明要成立“红色队伍”宣扬和平统一，要号召“阵前起义”，疑涉外患罪，台湾高等检察署上个月30日传唤张安乐出庭说明。

张安乐早前发表声明，强调他在乎的是台湾人民生命财产的安全，不在乎什么国安法，“要以国安法来吓我，无所谓，求仁得仁”。

另一方面，对于美国国务院在上个月发布的报告中，指大陆试图以商业压力操控台湾媒体，国台办昨天回应时批评美国国务院恶意捏造。

马晓光说：“美方出于利用民进党当局的目的，对民进党当局这些恶劣行径遭到台湾社会各界普遍质疑和强烈谴责视而不见、充耳不闻，反而颠倒黑白、污蔑中国，充分暴露了美方手段之拙劣、用心之恶劣，充分暴露了美台勾连背后肮脏的政治交易。美方应该做的，是睁眼看看自己国内极其严重的人权问题。”

国务院在《2020年国别人权报告》中声称，中国大陆官员向台湾媒体在大陆的母公司商业利益施压，进而影响台媒。报告也称，台湾记者在报道批评大陆的新闻内容遇到困难，并引述这些记者称大陆政府机构向在大陆有业务的台湾企业施加压力，禁止在发布上述内容的台湾媒体刊登广告。