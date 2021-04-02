路透：非洲猪瘟再起重创中国北方养猪业 南方拉响警报

行业消息人士和分析师称，今年爆发的一波非洲猪瘟疫情，导致中国北方养猪行业的种猪数量至少下降20%，损失程度超出预期，并令人担心南方养猪业可能受到进一步冲击。

据路透社报道，这一估算说明，非洲猪瘟疫情在沉寂一年多之后，于今年第一季卷土重来，并将令中国养猪业的复原遭受重创。2018年8月爆发的疫情导致中国养猪业的生猪存栏数量在一年内损失一半。

随着生猪数量减少和大型养猪场提早宰杀病猪以阻止疫情扩散，非洲猪瘟的影响在2019年末有所缓和。

但异常寒冷的冬季、经过一年恢复后猪只密度提高、以及猪瘟新病毒株出现，在中国东北、北部以及河南省引发新一波疫情。河南是中国排名第三的养猪大省。

饲料生产商Wellhope-De Heus Animal Nutrition首席技术官Jan Cortenbach表示，因为第一季爆发非洲猪瘟，中国北部和东北省份“至少20%的存栏受到影响，甚至可能是25%”。

方正中期期货周一发布的报告称，河南能繁母猪损失在20%-30%左右，并称损失可能“无法逆转”。

北京东方艾格农业咨询有限公司上个月在一份报告中表示，中国北方3月母猪存栏较2月下降25%-30%。

“感觉像是2018年、2019年重演，”一家为大型生猪生产商供货的公司驻中国的经理说。

他并称，近几个月中国北方几个客户损失了数千头母猪，有些客户损失了一半以上的种猪。

长江证券本周在一份报告中称，尽管1-3月生猪价格大幅下跌，但仔猪价格上涨，因为种猪受到冲击。

业内消息人士称，南方养殖户高度警觉，去年的猪瘟被归因于降雨和洪水因素。

“随着第二季雨季到来，还不知道猪瘟将对南方产生怎样的影响，”长江证券分析师称。