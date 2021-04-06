中日外长电话会谈 谈钓鱼岛等问题

中国国务委员兼外长王毅和日本外相茂木敏充5日晚进行了约一个半小时的电话会谈，双方在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）问题上互表立场。

据共同社报道，日本外务省公告，茂木就中国海警局船只多次驶入钓鱼岛周边海域表达“严重关切”，强烈要求采取具体行动解决问题。中方则主张了一贯立场。据悉电话会谈是应中方的要求举行。

双方还围绕近期美日和中美等外交部门间的磋商交换了意见。美日上个月外交和防务阁僚举行的安全保障磋商委员会（2+2）会议联合文件中点名批评了中国的行动。中方反驳称日本“充当美国的战略附庸”。

中日外长结合这些背景就今后的双边关系进行了讨论。本月16日将举行的日本首相菅义伟和美国总统拜登的首脑会谈也可能成为双方讨论的话题。茂木还就中国施行允许海警局使用武器的《海警法》及香港局势表示严重关切。

两国外长确认将为实现朝鲜无核化而合作，并就彻底履行联合国安理会决议的重要性达成一致；围绕缅甸局势，双方就为解决事态，国际社会的合作十分重要达成共识。

关于中日经济，双方将继续探讨如何构建公平公正的商务环境等；围绕疫情和气候变化问题，两人也一致同意加深对话。中国国家主席习近平作为国宾访日事宜未成为话题。

上一次两位外长会谈是去年11月在东京举行的面对面会谈。