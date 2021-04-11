中国帕金森病患者超300万

有公开数据显示，中国65岁以上的老年人帕金森患病率为1.7%，据此推算，中国的帕金森病人数量或超300万。

据中国新闻网报道，帕金森病是以运动和非运动症状为特征的中老年神经系统退行性疾病，其主要症状表现为运动迟缓、静止性震颤、肌肉僵直及姿势平衡障碍等，严重影响患者生活质量。

随着人口老龄化的加剧，中国可能成为帕金森病人口的世界第一大国。

与庞大的患病人群形成对比的是，很多普通民众对帕金森病的认知十分有限。

根据2017年一项大众调研显示，90%的受访民众不了解帕金森病，其中过半认为帕金森病就是霍金所患的“渐冻症”(肌萎缩侧索硬化症)。甚至有近六成的非神经科领域的医务工作者也对帕金森病不尽了解。

其实，帕金森病不仅仅是公众印象里的“手抖”那么简单。

帕金森病最初出现的症状往往是从单侧手部开始的颤或抖，慢慢会发展到下肢、头部乃至身体其他部位。

随着疾病进展，也逐渐会出现肌肉僵硬、起步困难、运动迟缓、步态异常等临床表现，疾病晚期常伴有抑郁、痴呆和吞咽困难等，给患者造成很大痛苦。

携带某些基因会导致帕金森病发病的高风险，有些环境因素(例如重金属、杀虫剂等职业暴露)会让本病更容易发生，还有些患者的发病与年龄的老化不无关系。

近年来的研究发现了一些具有保护性的因素，例如体育锻炼、咖啡因等。太极、瑜伽、探戈等活动也被证实可以延缓帕金森病患者的病情进展。

因此，健康的生活方式和体育锻炼仍然是普适的健康法则，对于帕金森病也不例外。