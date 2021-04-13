深圳启动港人冠病疫苗接种

深圳今日起根据“知情、自愿”原则，启动在粤港澳居民适龄人群接种中国国产冠病疫苗工作。在广东省内年龄18岁至59岁，以及部分60岁以上因特殊原因需接种、且身体基础状况较好的港澳居民可在七个指定地点自愿接种。

综合深圳市卫生健康委员会网站和《星岛日报》消息，在深圳市自愿接种的港澳居民可通过“粤健通”微信服务平台在线预约登记。预约成功后需按照相关通知和指引，前往指定接种点接种疫苗。

目前深圳使用的是国产国药冠病病毒灭活疫苗，全程需接种两剂。凭大陆公安部门制发的港澳居民居住证或大陆医保参保凭证，免费接种疫苗。至于在省内各类学校工作和学习的港澳籍师生，参加所在学校组织的免费接种疫苗。

不符合免费接种条件的港澳居民，自费接种疫苗，费用为每剂次100元人民币（约20新元）。参加接种的港澳居民接种保障政策和措施与深圳市居民一视同仁、同等对待。符合免费接种条件的，需携带港澳居民居住证，或者大陆医保参保凭证，或者省内学校的教师证、学生证。

在其中一个接种点、港大深圳医院，上午已经有人排队，准备接种国药疫苗，首日400个名额已满。

深圳市卫健委提醒，在指定接种点接种前，应配合接种点工作人员完成规定程序，主动告知个人健康状况，配合医护人员询问，签署知情同意书和免责承诺书，由专业人员判定是否符合接种条件，接种后留观30分钟。接种期间，请按照当地疫情防控措施，做好个人卫生防护。14天内应密切关注自身身体情况，如有不适，请及时就医。