专家：美国经济受需求和刺激推动会助力中国经济

有专家认为，美国经济在受压抑的需求和刺激措施之大力推动下，势将对中国经济产生强大的助力，有助于后者今年经济增长9%以上。

据彭博社报道，彭博首席亚洲经济学家舒畅（Chang Shu）撰文指出，美国经济在受压抑的需求和刺激措施之大力推动下，势将对中国经济产生强大的助力，有助于后者今年经济增长9%以上。亚洲更广泛地来说也会受益。但受益多少？这将取决于美国经济的反弹速度和消费者如何花钱(在商品上花越多，在服务上花越少，带动增长的动力就越大)。

舒畅预测美国经济会大幅增长：彭博经济研究的美国团队将其2021年的预测提高至 7.7％，11月预测为3.5％。国际货币基金组织(IMF)将其预期从3.9％调升至6.4％。截至4月8日，共识预测已升至5.8％，而之前为3.8％。

舒畅使用NiGEM这个全球经济的大规模模型，探索了美国经济对亚洲的溢出效果。

假设美国经济增长率增加了2个百分点（保守的假设，是基于上述三项预测上调幅度中的最小值），则对中国经济增长的影响约为0.3个百分点。如果更高的预测证明是正确的，并且美国的经济增长率超过7％，则对中国的影响将更大(接近0.6个百分点)。这将有助于推动今年中国经济增长率最高升至9.3％，轻松实现了习近平主席设定高于6％的目标。

纵观亚洲其他地区，越南，印尼和韩国受益的幅度最大，最高可达约0.5个百分点。此外，如果美国的增长达到预测范围的高端，则其影响更大，可来到1个百分点左右。越南，印尼和韩国将获得最大的助益，增加0.4至0.5个百分点。中国，日本和新西兰的增长可能会提高约0.3个百分点。

彭博经济研究计算得出，由于政府发放现金以及因社交距离措施限制消费支出，使美国消费者坐拥1.7万亿美元（2.27万亿新元）超额储蓄，这还是最新的1.9万亿美元刺激法案签署成为法律之前。房价的上涨和股价更大的涨幅也可能带来正面的财富效应。

对于亚洲出口者而言，美国经济增长提速也是个好消息。越南、马来西亚、泰国和韩国对出口的依赖尤其强烈。即使现在以内需为主要推动力的中国，出口仍然接近其GDP的20％。平均而言，除了澳大利亚之外，对美国的出口通常佔总出口的10％以上。

不只是美国直接需求的增长，亚洲可以受益的方式更多。随着亚洲公司在与美国的供应链网络中紧密相连，间接的溢出效果可能也很大。使用NiGEM的模拟显示，美国经济增长率增加2个百分点（共识预测的增长幅度)，对亚洲GDP的提振在0.14个百分点至0.52个百分点之间。作为一个大型的全球宏观经济模型，NiGEM同时考虑了直接和间接的溢出效应。