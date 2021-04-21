特斯拉向车主致歉：合规合法情况下尽全力满足诉求

美国电动汽车厂商特斯拉汽车在周一开幕的上海车展遭遇车主维权。特斯拉的最新回复是，尊重并坚定服从政府各部门的决定，努力在合规合法的情况下，尽全力的满足车主诉求。

据界面新闻报道，特斯拉4月20日在官方微博发文，表示坚定地积极配合政府各部门的所有调查。已成立专门处理小组，专事专办，努力在合规合法的情况下，尽全力的满足车主诉求，争取让车主满意。

据路透社报道，此前，特斯拉周一在官方微博连发两文回应称，珍惜每一个客户，如果是特斯拉产品的问题，一定坚决负责到底，该赔的赔、该罚的罚；但公司同时表示，“对不合理诉求不妥协，同样是我们的态度。”

特斯拉昨日午后解释说，该车主此前曾因超速违章发生碰撞事故，而后以产品质量为由坚持要求退车。近两月以来公司始终保持与车主积极协商，表示愿意协助完成检测、维修或保险理赔事宜，同时提出多种解决方案，但是由于车主不接受任何形式的第三方检测，并强烈拒绝提出的所有方案，所以相关事宜只能持续沟通。

特斯拉在周一开幕的上海车展遭遇车主维权，该车主一度爬上一辆展车车顶，随后被警方带走。两名维权女子分别车主因扰乱公共秩序被处以行政拘留五日和行政警告。

中国央视评论文章指，“监管部门介入是最好的方式。涉事车辆究竟是否存在刹车失灵，应有监管部门主持公道，比如邀请双方信得过的检测机构检测。再比如依法调查特斯拉究竟是不是存在刹车失灵的共性问题？”