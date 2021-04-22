中国居民收入榜公布：上海、北京、浙江位居前三

中国国家统计局更新公布了31省份一季度居民人均可支配收入数据，上海、北京、浙江位居前三。

据中国新闻网4月22日报道，在这份居民收入榜单上，“魔都人”继续笑傲群雄，高居榜首。上海一季度居民人均可支配收入达到21548元（人民币，下同，4409.58新元），位居第一，是中国唯一突破2万元大关的地区。

北京排名第二，其居民人均可支配收入距离2万元大关一步之遥。浙江排在第三名，浙江一季度居民人均可支配收入达到18263元。

所谓居民可支配收入，指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入，既包括现金收入，也包括实物收入。

国家统计局数据显示，一季度，中国居民人均可支配收入9730元，同比名义增长13.7%。中国居民人均可支配收入中位数8014元，增长12.7%。其中，工资收入是带动居民收入增长的基石。一季度，中国居民人均工资性收入增长12.4%。

在居民收入增长持续稳定恢复的基础上，居民消费支出同比大幅反弹，呈现恢复性增长态势。一季度，中国居民人均消费支出5978元，名义增长17.6%，上年同期下降8.2%。从增长趋势看，一季度居民消费已经扭转上年同期以来连续四个季度下降的局面，呈现恢复性增长态势。

从地方来看，上海最能挣钱，但也最能花钱，一季度居民人均消费支出12172元，中国最高。北京一季度居民人均消费支出10998元，这两地也是中国范围内两个居民人均消费支出超过1万元的地区。

