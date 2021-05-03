港前区议员李轩朗已离港 称是悲痛至极的下策

香港九龙城前区议员李轩朗表示，他已经离开香港，并称这是悲痛至极的下策。

李轩朗今天在个人面簿上写道，如同香港许多同路人，他于2019年在不同位置支援和参与反修例抗争，并在同年11月的区议会选举中胜出，有幸成为香港最后一批民选代表之一。

他并说，当前面临政权步步进逼，针对民主阵营和抗争者的政治和司法清算未曾间断，甚至连参与选举也成危害国家安全的罪状。“离开生我育我的家园，是悲痛至极的下策；我亦深知有负市民所讬，而感到万分歉疚。”

至于手上未完成的各种事务，李轩朗称已交讬义工和伙伴协力处理。综合《明报》、香港电台等报道，李轩朗上个月才当选香港中文大学校友评议会常委。

李轩朗也说，由于他未来无法履行常委会会议和校友活动等职务，已在今早向评议会辞呈。

李轩朗在2019年区议会选举中当选，但随后其对手林博提出选举呈请，质疑他在未获正式签妥同意书下竞选，同时声称获学者沈旭晖、立法会前议员刘小丽等人支持并作出宣传。今年3月25日，高等法院裁定李轩朗非妥为当选。

另一方面，立法会前议员陈志全昨天透过家人发表声明，表示已正式向泛民主派政党人民力量辞去主席一职并退党，而且未来将不再参与任何类型、界別和级別的选举或助选，同时也不会参与任何游行、集会、示威等群众活动。

陈志全自2012年起担任立法会议员。2019年5月，他在立法会修订《逃犯条例》法案委员会上，涉嫌违反《立法会（权力及特权）条例》，于同年11月被捕。此外，他去年与前议员许智峰及朱凯迪在立法会审议《国歌条例草案》时在会议室“淋臭水”，试图阻挠会议进行，最后被检控一项藐视罪及一项意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品罪。

去年中国全国人大委员会决定现届立法会继续履职不少于一年，陈志全拒绝接受延任安排，并去信立法会秘书处于同年9月30日后不再出任立法会议员。因去年初参加反对派“35+初选”，他于2021年初被控“串谋颠覆国家政权罪”，现在赤柱监狱还押。

