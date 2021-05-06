中国外交部：健康稳定中澳关系符合两国利益

针对中国无限期暂停中澳战略对话机制下一切活动，中国外交部今天回应，一个健康、稳定的中澳关系符合两国根本利益，“敦促澳方摒弃冷战思维和意识形态偏见，真正客观看待中国发展和中澳合作”。

据中国央视报道，外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上说，一个健康、稳定的中澳关系符合两国根本利益，中澳合作本质上是互利共赢的。同时，相互尊重和良好互信是各国间开展对话和务实合作的前提。

汪文斌表示，一段时间来，澳大利亚不顾中国的严正立场和多次交涉，滥用所谓“国家安全”理由，对中澳经贸、人文等领域合作项目和既有成果变本加厉进行限制和打压，严重损害中澳两国互信，破坏了正常交流合作的基础，“中方不得不做出必要、正当的反应，澳方必须对此承担所有责任。

汪文斌最后强调，中国敦促澳洲摒弃冷战思维和意识形态偏见，真正客观看待中国发展和中澳合作，立即回归理性、纠正错误、改弦更张。停止针对中澳合作的疯狂打压行径，停止把国家间正常交流政治化、污名化，不要在错误的道路上越走越远。”

中国国家发展改革委今早称，基于澳洲政府当前对中澳合作所持态度，自即日起，无限期暂停发改委与澳洲政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。这是本已紧绷的中澳关系遭受的最新挫折。

澳洲贸易部长丹特汉（Dan Tehan）之后表示，对于中国决定无限期暂停中澳战略对话机制下一切活动，澳洲感到失望。

