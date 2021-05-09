江西公安破获比特币盗窃案 金额近300万人民币

中国江西省九江市成功破获一起比特币盗窃案涉案金额近300万元（人民币，下同，61.78万新元）。

据澎湃新闻报道，江西省上杭派出所最近接到报案说，有人发现名下绑定的数字货币钱包新浪163验证邮箱，被他人串改了密码，账户内共有8.236个比特币，当日换算折合人民币共计296万元。

比特币是一种虚拟货币，属于区块链技术，BTC的转账交易具有极大的隐秘性，此类案件侦破难度极大。

民警通过初步调查发现，该案中被盗邮箱的背后关联着20多个作案电话号码。但这些号码都是犯罪嫌疑人通过非法途径得来的“黑卡”，目的就是用来混淆办案民警的侦查方向。经过海量数据排查分析，成功锁定犯罪嫌疑人为江苏籍人员曾某。

获取该线索后，民警连夜奔赴江苏省昆山市曾某家中，无果后，辗转江苏、广东、广西多省，于4月20日上午在南宁市将曾某成功抓获归案。

经讯问，曾某对自己盗窃他人财物的犯罪事实供认不讳。据曾某交代，其本人长期在国外生活，见比特币近期单价暴涨，心生贪念，便与他人合谋骗取了一批比特币绑定邮箱的账号密码，然后购买大量的“黑卡”号码，继而对邮箱内的比特币进行转移盗窃。其中，曾某先后分30次，将单某名下8.236个比特币转入自己账户，总价值近300万。