上海复星称愿提供台疫苗 陈时中：没人申请

台湾本土疫情严峻，代理德国BioNTech（简称BNT）公司的上海复星医药集团表示，愿意将拥有独家商业权益的疫苗提供给台湾；台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中回应，各界频频放话，但台湾卫生福利部根本没收到任何人前来申请。

复星医药董事长兼首席执行官吴以芳接受新华社采访时说，“复星有意愿将疫苗服务于台湾同胞”。他强调，自去年以来，复星通过多个管道，一直在积极推进向台湾提供疫苗。

吴以芳也表示，早在去年3月，复星医药集团就与BNT签订协定，参与该公司的mRNA冠病疫苗研发，并拥有在中国大陆及港澳台地区的独家商业权益。

对此，也是卫生福利部部长陈时中回应，现在大家都一直在放话，但一直没接到任何正式的信息，药品输入需经审核程序。

综合中央社、《联合报》报道，国民党团副书记长陈玉珍批评，陈时中睁眼说瞎话，就是不想帮台湾人抢疫苗。

陈玉珍认为，当前台湾疫情严峻，既然上海复兴都公开表达愿提供疫苗给台湾，蔡英文政府若真有心防疫、保障台湾人健康，就应主动连系，不要只是因意识型态作祟，就不想跟大陆买疫苗。

国民党前主席洪秀柱也表态，愿出一己之力，与对岸进行沟通，争取大陆疫苗来台，并指当前的敌人是病毒，不是大陆，呼吁蔡英文政府不要与全民为敌，用意识形态处理疫情。

大陆国台办发言人朱凤莲本周一（17日）曾说，大陆各界心系台湾同胞的生命健康安全，“愿意尽最大努力帮助广大台湾同胞尽快战胜疫情”。

朱凤莲也说：“当务之急是去除岛内人为的政治障碍，使广大台胞有疫苗可用，让广大台胞的生命健康、利益福祉得到必要保障。”

但台湾陆委会随后回应，“对岸不必假好心”，只要大陆不阻挠，“我们就可以更快速的从国际上取得更多可靠的疫苗”。