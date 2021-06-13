彭博：G7各国就对华政策产生分歧

对于应如何回应中国扩大全球影响力的努力以及谴责其涉嫌强迫劳动的行为，七国集团(G7)领导人存在意见分歧，拜登呼吁采取更鹰派的立场，但其他一些国家首脑担心此举可能使G7被视为完全的反华组织。

据彭博社报道，周六在英格兰南部康沃尔海岸举行的G7峰会上，部分会谈内容聚焦于中国。据一位美国官员透露，拜登与英国首相鲍里斯·约翰逊、加拿大总理贾斯汀·特鲁多敦促采取具体的、以行动为导向的措施来对抗北京。

但意大利总理马里奥·德拉吉、德国总理安格拉·默克尔在谈到G7与中国关系时更为强调合作，所有领导人都参与了对成立中国问题工作组的讨论。

默克尔周六晚些时候告诉记者，她对成立特别工作组表示欢迎，但不想将其定义为反华行动。

她说，“这个小组不是为了反对某事，而是为了支持某事”。

一位知情欧洲官员表示，与上一次的G7会议相比，所有国家对中国的立场都更加强硬。默克尔和德拉吉推动对约翰逊提议的特别小组的实际工作内容进行界定，默克尔暗示，如果要被其他国家接受，该工作组需要有一个专注于气候和贸易的积极议程。消息人士称，包括约翰逊在内的其他领导人都同意默克尔提出的观点。

上述美国官员淡化了有关出现分歧的说法，称这些国家都同意关键原则和价值观。 周六的讨论更多地是关于如何有力地反击中国。

该美国官员称，拜登、约翰逊、特鲁多和法国总统马克龙希望制定更明确的旨在削弱中国影响力的计划。拜登要求G7谴责其所谓的中国使用强迫劳动的行为，包括对待新疆维吾尔穆斯林民族的做法。

随着中国通过为境外项目融资增强国际影响力，G7领导人计划协同制定一项针对发展中国家的基础设施计划。目前尚不清楚最终公报对中国的措辞强弱程度。

彭博新闻此前报道，G-7将推出一项针对中国“一带一路”倡议的绿色替代方案。知情人士称，它将提供一个框架来支持发展中国家的可持续发展和绿色转型。

一位欧洲官员表示，拜登曾推介这项措施，但德国犹豫不决，认为西方国家在世界各地已经采取了限制中国的行动。这位官员说，德国不愿为此类计划承诺具体金额。

据另外两名不愿透露姓名的美国官员称，对于计划的支持者来说，多种形式的提案旨在使北京的外交策略与工业化民主国家提供的替代方案形成鲜明对比。拜登最近几个月指出，世界正处于专制与民主之间斗争的“转折点”。

一位美国官员称， 周六的首场会议讨论了如何共同应对网络犯罪和勒索软件增加的问题，包括是否应支付赎金。此外，领导人还讨论了中国如何参与世界贸易组织和其他国际组织，以及G7应该如何反对中国的一些行动。

这位官员说，当天晚些时候的另一场外交政策会议将讨论其他国家的问题，包括俄罗斯、埃塞俄比亚、阿富汗、伊拉克和白俄罗斯。

中国通过支持数十个国家的基础设施项目，努力打造国际联盟。此外，中国还向发展中国家提供新冠疫苗，通过捐款加强其在拉丁美洲和东南亚的国际地位。

周六G7拟宣布一项名为“重建更美好世界”的计划，旨在替代中国的“一带一路”倡议。

两位官员表示，G7的计划（即拜登倡议的“重建更美好世界”计划）将提供替代中国的基础设施机会，更加强调劳工和环境标准、透明度和私营部门的参与。

然而，尚不清楚该声明将如何——或是否会——实质性改变美国及其发展中国家盟友现有的基础设施建设。

白宫周六发表声明称，这项措施“将在未来几年催生对中低收入国家数千亿美元的基础设施投资”。

官员们说，在强迫劳动问题上，拜登周六敦促G7领导人采取更具体的行动，明确中国对待维吾尔人的方式不仅道德上是无耻的，而且助长不公平的经济竞争。 彭博看到的公报草案中承诺更好地应对全球供应链中的强迫劳动问题，但并未点名中国。中国否认虐待维吾尔人和其他少数民族的说法。

白宫承受着来自工会、人权组织和国会议员的巨大压力，他们要求白宫禁止进口通过新疆强迫劳动生产的产品。拜登政府官员几个月来一直表示，打算从美国供应链中移除强迫劳动产品，但尚未采取行动。