中国官媒刊文：多高收入会成为调节目标？

中共中央财委会会议8月17日提出要“合理调节”高收入与过高收入，但未给出明确标准。中国官媒昨天刊文讨论何为“高收入”以及如何“合理调节”，文章引述专家说法称，对高收入者，个人所得税一定是应征尽征。

人民日报社旗下的《中国经济周刊》昨天发表题为“共同富裕新路径：多高收入会成为调节目标？”的文章提出，什么标准的收入水平算是高收入？多年前广泛提及的年收入12万元（人民币，下同，约2.5万新元）以上是否是高收入？

中国国家税务总局2006年印发的《个人所得税自行纳税申报办法》要求高收入者自行申报纳税，标准之一是个人年收入12万元以上。此后，12万元是否是高收入的标准一直饱受争议。

文章指出，近年来中国经济发展、收入水平提高，北上广深等一线城市的相当部分人年收入都已超过这个数值，12万元是否还是高收入的标准，值得商榷。

中国人社部原劳动工资研究所所长、中国劳动学会特约研究员苏海南说，“2006年标准太旧了，应逐年随收入水平上涨相应调整。12万元肯定不能算高收入了，只能算中等收入水平。目前看，如果一个家庭年收入达到100万元以上，可以算得上是高收入。”

中国国家统计局局长宁吉喆2019年曾说，中国拥有全球规模最大、最具成长性的中等收入群体，中等收入群体的标准是，以中国典型的三口之家的年收入在10万元至50万元之间。

文章说，“言外之意，年收入50万元以上，可以认定为高收入家庭”。

不过，报道引述中国宏观经济研究院市场与价格研究所所长杨宜勇指出，高收入是相对的，一般说来超过当地平均收入三倍的人就算是高收入。

另外，除了“高收入”这一概念，中央财经委员会第十次会议还提出“合理调节过高收入”，文章说，学界及官方截至目前尚未对“过高收入”标准有界定，但在经济领域一些相似概念或可提供参考。

招商银行联合贝恩公司发布的《2021中国私人财富报告》显示，2020年，中国可投资资产在1000万元人民币以上的中国高净值人群数量达262万人；预计到2021年底，中国高净值人群数量将接近300万，而这部分人掌握的可投资资产总规模接近84万亿元人民币。

而胡润研究院发布的《2021世贸港珠澳口岸城——胡润全球富豪榜》显示，中国拥有10亿美元的企业家达到1058位，成为世界上第一个拥有1000位已知10亿美元企业家的国家。

至于“1000万元和10亿美元，哪一个会是‘过高收入’的界限？”，文章没有给出答案。



在对高收入调节的手段和措施方面，苏海南表示，调节高收入群体首先是税收，“对高收入者，个人所得税一定是应征尽征，要征收到位；财产所得税和资本利得税，应该进一步优化调整，不能只按固定的20%税率征收；还要适时开征房地产税、遗产税、赠与税等。”

但他同时提醒：“调节高收入群体收入，也要拿捏好‘度’，不要给人有‘割韭菜’的感觉。”

文章还说，关于房地产税，目前已在上海、重庆等地进行试点，开征只是时间问题。

关于遗产税和赠与税，中国经济体制改革研究会学术委员会主席宋晓梧认为，目前中国具备了开征遗产税和赠与税的条件，建议“十四五”期间研究开征遗产税和赠与税，这有利于提高全社会的消费水平。