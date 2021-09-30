克里促中国2030年前加大减排力度

美国首席气候外交官鼓励中国在2030年之前更为积极地削减温室气体排放，称这是遏制全球变暖的“关键十年”。

据彭博社报道，美国总统气候问题特使克里周三受访时表示：“我们希望能够找到更多共同点以推动这一进程，我们正在考虑多种不同的方式来实现这一目标。”

克里还表示，他希望“习近平主席会做出在未来10年内进一步减排的决定。”

中国国家主席习近平上周承诺，中国将停止在海外建设新的燃煤发电项目，但没有承诺其自身会减少对化石燃料的依赖。联合国四周后将在苏格兰格拉斯哥举行气候峰会，中美势将在这一关键事件之前商讨这一问题。

中国在这个问题上的自主性可能是能否取得进展的关键。虽然克里和中国对手方解振华已经谈判了几个月，中国仍寻求独立于美国之外而做出气候承诺，例如习近平上周在联合国大会上的煤炭声明。

两国在贸易和人权等其他议题上的紧张关系，也让气候问题的谈判面临脱离正轨的威胁。克里周三承认，近几个月来，气候方面的努力“受到了其他一些因素的影响”。

另外，克里谴责其他排放大国减排行动过于胆小。根据非营利研究机构Climate Action Tracker，澳大利亚、巴西、墨西哥、俄罗斯和瑞士等主要经济体针对加强减排、以使温度升幅保持在1.5摄氏度（2.7华氏度）提交了要么力度不够的计划，要么甚至削弱了先前的承诺。1.5摄氏度是避免气候变化所带来的一些最具灾难性的影响的关键门槛。

克里说，美国、加拿大、日本、欧盟及英国等占全球GDP约55％的国家已经承诺将升温幅度维持在1.5度之内。

他说：“但也有一些其他国家的排放量非常大，但并未将自己置于实现这一目标的道路上。”最重要的是，排放量前20位的国家“必须加紧行动。”

