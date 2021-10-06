港年轻医生逾七成过劳 两成患抑郁对岗位不满

香港医学专科学院一项调查发现，超过七成受访的本地年轻医生出现工作过度劳累，近两成更患有抑郁。医专将结果刊登于《香港医学杂志》，呼吁关注年轻院士及专科培训学员的心理和生理健康。

据《星岛日报》报道，网上问卷在前年2月至6月进行，共有514名受访医生，包括284名于近10年间完成专科培训的年轻院士和230名正接受培训的学员。按照哥本哈根疲劳量表的指标，研究发现有超过71%的受访医生过度劳累；70%的受访者过劳与工作相关，55%与病人有关。

结果又显示，24%的医生对工作岗位感到不满，更有21%出现抑郁症状。而各受访者过去一星期工作平均工作时数为53.5小时，有医生甚至一周工作近70小时。

年轻院士分会主席张源津透露，自己亦曾受过劳困扰。医生工作性质繁忙，一边要照顾众多病人，一边要维持高质素服务，极具挑战性。工作环境方面，与同事和上司之间的矛盾同样容易影响医生心情。

他续指，工作忙碌自然减少做运动及培养其他兴趣的意欲，因此不少医生「能医不能自医」。他建议医生调整心态，要接受自己能力有限，不能帮病人解决所有问题。

医专亦提倡业界采取「ASAP」模式，即认知关注（Awareness）、自助（Self-Care）、求助（Ask for help）及推广身心健康（Promotion of well-being），及早预防及处理医护压力过大的早期迹象。

