中国教资报考人数10年翻66倍

中国教育部公布的最新数据显示，10年来，中国教资报考人数翻了66倍。专家认为，年轻人就业追求稳定，是囿于当下就业形势严峻的选择。

据红星新闻报道，10年来，中国专任教师总量从2012年的1462.9万人增长到2021年的1844.4万人，增幅达到26%。同时，教师资格考试报名人数也由最初的17.2万人次跃升至了2021年的1144.2万人次，报考人数实现10年翻66倍。

随着“教资热”、“教师热”的持续升温，越来越多的人选择报考教师资格证，想要挤进教师行业，从而也导致教师一行竞争激烈，部分中小学教师的入职门槛甚至不断提高，“一些名校毕业的博士、硕士涌入中小学，成为竞争对手的现象已屡见不鲜，甚至有些地方还出现了‘一岗难求’的现象。”

据中公教育公布的数据显示，2022年5月，四川省成都市共25345人竞争878个教师岗位，平均竞争招录比达到29比1。

21世纪教育研究院院长熊丙奇说，“教资热”与“教师热”从侧面反映出当前社会的就业多样性和激发社会创新活力方面存在一定的弊端。

熊丙奇说：“但从多元就业的角度来看，越来越多的年轻人追求‘稳定’，是囿于当下就业形势严峻的选择。”

中国教育科学研究院研究员储朝晖说，报考教师资格证的人数增加和经济形势与就业状况息息相关有关，“纵观历史，当经济快速发展时，从事教师职业的人数往往有所下降；而当经济增速放缓时，教师职业稳定性的优势就会显现出来。”

中国某高校就业指导处老师王雅说，除去就业环境影响，教师行业的相关制度发生变化，也是造成其报考人数逐年增加的重要原因。此前中国实行教师资格终身制，师范生可以免试获得教师资格证，但在2015年改革后，无论师范生还是非师范生，都被要求需通过国家统一考试，且普通话成绩要达到一定要求后，才能申请到教师资格证。

某教育机构培训师张宇说，其所在的教育机构确实有开设关于考教师编制的课程，且每年都有数十人前来报名培训，而年龄在25-30岁之间的占报班人员的70%。“很多报班的人都是中小学的合同制老师，或是教育机构老师，他们都想考编制，求一份更稳定的工作。”

