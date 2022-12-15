下午察：TikTok再被美国政府盯上

中国科技公司字节跳动旗下的短视频应用抖音国际版TikTok近来再被美国政府盯上，种种限制和禁令，让拥有10亿以上活跃用户的TikTok前路看来越来越崎岖不平。

11月28日，美国南达科他州州长诺姆（Kristi Noem）下达了一项行政命令，禁止州政府雇员和合同制员工在州政府设备上使用TikTok。“TikTok禁令潮”随后在美国多个州掀起，短短两周内就有至少七个州宣布跟进，在州政府的电子设备中排除TikTok。

直至星期四（12月15日），已至少有12个州作出类似宣布，包括南达科他州、南卡罗来纳州、德克萨斯州、俄克拉荷马州、马里兰州、北达科他州、艾奥瓦州、亚拉巴马州、犹他州、内布拉斯加州、佛罗里达州和田纳西州。

阿肯色州、威斯康星州、维吉尼亚州也正酝酿着对TikTok出台类似的限制，印第安纳州则已起诉TikTok，指控它在中国政府访问了平台数据的问题上欺骗用户，并通过“各种误导性陈述”让儿童接触成人内容。

“TikTok对网络基础设施构成了潜在安全风险”，是这些州政府对TikTok采取行动时不约而同给出的共同理由。

据《华尔街日报》报道，美国参议院已于星期三（12月14日）表决通过，禁止在政府拥有的电子设备上安装TikTok，似乎显示TikTok禁令已成两党共识。如果这项法案下周也在众议院顺利通过并由美国总统拜登签署成法，那目前以州政府层级为主的限制将上升至联邦层级，让TikTok面临更大的限制。

对此，TikTok发言人称，公司正制定计划以进一步确保平台在美国的安全，并将持续向国会介绍这些计划。发言人也批评一些美国议员推动出于政治动机的禁令，对促进美国国家安全没有任何帮助。

TikTok的资安疑虑

美国政府和立法者长期以来对TikTok抱持疑虑，指TikTok在替中国政府收集用户的敏感数据，来进行间谍活动，对美国国家安全造成隐患。

提出TikTok限制法案的美国共和党籍参议员卢比奥（Marco Rubio）和众议员加拉格尔（Mike Gallgher）11月在《华盛顿邮报》撰文，称TikTok为中共提供了一种独特的能力，使北京得以监控全球超过10亿用户，包括近三分之二的美国青少年。

卢比奥（图）和加拉格尔11月在《华盛顿邮报》撰文，称北京利用TikTok来对用户进行监控，以及宣传对中共有利的论述和加剧美国社会动荡。（路透社档案图）

文章还说，TikTok的演算法可能已被北京用来宣传对中共有利的论述和加剧美国社会动荡，形塑美国年轻人看待问题的角度，煽动美国国内的分裂。“我们必须在为时已晚之前禁止这种潜在的间谍软件。”

这篇评论文章是在《福布斯》今年10月刊登一篇报道后发出的。《福布斯》当时的报道称，字节跳动团队计划透过国际版应用，来监控一些特定美国公民的位置。

TikTok随后连续发了数则推文来强烈否认这些说法，称公司无法透过报道所称的方法来得知用户的具体位置，也从来没有收集过这些信息。

不过，TikTok美国分公司今年6月曾承认，中国母公司员工可访问国际版美国用户的数据，但需要分公司的安全团队给予授权批准，分公司并强调这些信息不会与中国政府共享。

TikTok美国分公司今年6月曾承认，中国母公司员工可访问国际版美国用户的数据。图为2020年8月拍摄的TikTok位于加州的办公室。（法新社档案图）

尽管如此，TikTok潜在的资安疑云仍引发美国情报和安全部门高官的担忧。美国国家情报总监海恩斯12月3日在加州西米谷举行的里根国防论坛上说，美国家长应该关心儿童和青少年使用TikTok时面临的信息隐私问题。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷12月2日也说，中国政府可能会用TikTok来收集美国用户的数据，并操纵演算法替中共宣传。TikTok还可能被用来间接获取用户设备上其他软件的信息，风险不容忽视。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷说，中国政府可能会用TikTok来收集美国用户的数据，并操纵演算法替中共宣传。图为雷11月17日在参议院的一场听证会上讲话。（路透社）

不只是美国官员，一些研究机构也对TikTok的信息审查机制提出质疑。非营利组织“全球见证”和纽约大学的研究人员曾做过一项实验，他们创建了几段视频在TikTok上打广告，来测试它是否能有效禁止付费政治视频。但他们发现，即使TikTok在2019年表明禁止付费政治广告，但在这项实验中仍批准了他们提交的九成包含错误选举信息的广告。

“全球见证”高级顾问劳埃德说，与其他处理错误选举信息的社交媒体相比，TikTok处于“最底层”。法新社报道称，有越来越多美国人以TikTok作为新闻来源，然而平台上充斥毫无根据的虚假信息和误导性视频。美国监管机构担心，这将对年轻民众造成影响，威胁民主进程。

TikTok会否被迫全面退出美国？

虽然美国两党对TikTok禁令都有共识，普遍分析认为，美国政府不太可能对TikTok下达更全面的限制。

英国中央兰开夏大学国际关系高级讲师劳伦斯（Evan Lawrence）认为，从技术上而言，美国政府对TikTok实施禁令是可能的；但从现实上来看，美国国会通过的立法并不是很有用。“很多时候，像这样的立法被用作一种谈判策略，透过把这一议题摆在媒体和公众面前，让他们（美国政府）有一个更好的谈判位置，并不意味着是一种实质进展。”

她说，美国政府加强管制联邦设备来排除外国对国内选举的干涉并非坏事，但能否将管制范围扩大到普通民众的电子设备则是另一回事。

位于华盛顿的智库战略与国际研究中心研究员凯琳（Caitlin Chin）也认为，尽管人们普遍认为有必要修改美国数据隐私和内容的审核机制，但国会在这方面的进展缓慢，美国政府也不太可能很快地在全国范围内禁止TikTok。

她指出，到目前为止，对TikTok的所有担忧和指控都是基于滥用数据的可能性，而非与滥用相关的证据，且其他许多社交媒体也都会收集类似的信息。

不过，美国之音报道称，全面禁止TikTok得到美国的民意支持。美国民调公司拉斯姆森报告12月9日公布的民调显示，68％的美国民众支持美国禁止TikTok的提议，其中43％的人强烈支持，只有24％的人反对。

一份民调显示，有68%美国民众支持禁止TikTok的提议。图为12月13日美国纽约梅西百货门前的人流。（中新社）

TikTok在美国的每月活跃用户数约为8500万。

早在2020年前总统特朗普执政时，白宫就试图透过行政命令迫使TikTok停止在美国的运营，由美国公司接管其业务，但这项行政命令没有获得法庭的支持。拜登政府上台后也撤销了这项行政命令，转而寻求就安全和内容问题与TikTok谈判。虽双方已达成初步协议，但美国司法部等部门官员认为协议仍缺乏监管力度。

早在2020年前总统特朗普执政时期，白宫就试图透过行政命令迫使TikTok停止在美国的运营，由美国公司接管其业务。（彭博社档案图）

字节跳动在2017年推出国际版应用后，就凭借其短视频的特点席卷全球应用商店，上线短短几年内就成为全球最受欢迎的应用。但树大招风，近年就不停地踢到铁板。

2020年，印度宣布全面禁止民众安装TikTok；也在这一年，TikTok在美国政府施压下差点被其他公司收购。到了今年，除了美国，英国、澳大利亚、台湾政府也因资安疑虑，考虑对TikTok实施不同程度的限制。

即使美国最终可能不会对TikTok实施全面禁令，但它在各地受到更严厉的监管、面临更多限制恐怕已是板上钉钉。因为地缘政治和中美竞争，TikTok需要面对的已不再只是市场法律监管亦或是数据审查，更为复杂、模糊的政治监管也将参一脚，为TikTok的发展添加难题。