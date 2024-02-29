中国神舟十七号航天员乘组预计4月底返回地面

中国神舟十七号航天员乘组预计将于4月底返回地面。

新华社星期四（2月29日）引述中国载人航天工程办公室消息报道，中国载人航天工程今年将统筹推进空间站应用与发展和载人月球探测两大任务，向着建设航天强国的奋斗目标迈出坚实步伐。目前，中国空间站应用与发展阶段各项工作正按计划稳步推进，载人月球探测工程登月阶段任务各项研制建设进展顺利。

进入空间站应用与发展阶段以来，载人航天工程先后完成两次货运飞船补给、两次载人飞船发射和两次飞船返回任务，航天员乘组接续长期安全驻留，已安排在轨实施150余个空间科学研究与应用项目，涉及空间生命科学与人体研究、微重力物理和空间新技术等领域，取得了多项国际领先的应用与技术成果。

2024年，载人航天工程规划了两次载人飞行任务和两次货运飞船补给任务，天舟七号货运飞船补给任务已于1月完成，后续还将陆续实施神舟十八号和神舟十九号两次载人飞行任务及天舟八号货运飞船补给任务。执行两次载人飞行任务的航天员乘组已经选定，正在开展任务训练。目前，驻守空间站的神舟十七号航天员乘组身心状态良好，预计于4月底返回地面。

神舟十七号航天员乘组由48岁的汤洪波、34岁的唐胜杰以及35岁的江新林组成。中国去年10月成功发射神舟十七号载人飞船，完成与中国空间站核心舱的对接，将三名航天员送入空间站。

在精心组织实施空间站应用与发展阶段各项任务的同时，载人航天工程瞄准2030年前实现中国人首次登陆月球的目标，2024年载人月球探测工程登月阶段任务各项研制建设工作也将加紧推进。目前，长征十号运载火箭、梦舟载人飞船、揽月月面着陆器、登月服等主要飞行产品全面进入初样研制阶段，文昌发射场配套登月任务的各项测试发射设施设备也将全面启动建设，各系统相关研制建设工作正在按计划推进。