新计划给年轻律师更多上庭机会

（早报讯） 新加坡法律学会推出自愿计划，召集律师事务所承诺让较资浅的律师有更多机会上庭，在高庭做陈述，以趁早累积处理复杂审讯的经验，促进专业发展。

目前有21家律师事务所，包括德尊律师事务所（Drew & Napier）、立杰律师事务所(Rajah & Tann)、艾伦格禧律师事务所（Allen & Gledhill）、高伟绅律师事务所（Clifford Chance）等支持这项计划。各代表今天（10月15日）傍晚在最高法院大厦签署誓言，由大法官梅达顺和最高法院上诉庭法官庄泓翔见证。

根据誓言，律师事务所的资深律师为负责的审讯出庭时，要有意识地让后辈有机会在庭上做陈述，给予引导和反馈。

最高法院的作业准则也会做相应的调整。例如，要求案件的主导律师尽早通知法庭，审讯工作是否与初级律师分担。初级律师也能做开庭陈词。

这项自愿计划由新加坡法律学会专业事务委员会的青年律师组推出。也是专业事务委员会主席的庄泓翔法官致词时指出，基于各种原因，包括索偿案件日趋复杂，客户越来越倾向于选择资深律师为代表律师。年轻律师少了机会在庭上累积实战经验，以致中层阶级的专才减少。

早报订户新闻，更多精彩等着您！