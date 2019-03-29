民间发起首届小贩节 庆祝本地小贩文化

（早报讯）本地25座小贩中心与“吃喝玩乐在邻里”的应用合作发起“ 小贩节”活动，将每年3月的最后一个星期五定为小贩节， 以庆祝小贩文化和感激小贩们的付出。

卫生部兼环境及水源部高级政务部长许连碹博士今早在宏茂桥工艺教育中区学院举行的庆祝活动上指出，小贩中心在国人心中占据重要地位，因此对民间发起的“小贩节” 深感欣慰。

牛车水大厦巴刹和熟食中心小贩商联会主席林玉铭则指出：“ 小贩节对我们小贩们来说有很大的意义。它是肯定我们对社会的贡献，也给了我们推动力让我们继续做下去。 ”

活动上也推出新的“吃喝玩乐在邻里”（Eat Shop Play）手机应用。 应用包含本地114座小贩中心和超过6300个小贩摊位的信息。

用户可通过应用，搜索附近的小贩中心和其摊位， 查询小贩中心关闭清理的日期，以及各摊位的营业时间和最新推出的菜色等。

应用目前已获得其中25座小贩中心的支持与协助，应用也计划在参与的小贩中心举办更多活动，加强小贩中心的活力。

应用发起人陈培芬介绍，小贩资料的数码化，除了方便查找营业信息，也让国人探索不同的小贩中心，并向他们推荐一些从未尝试过的美食。