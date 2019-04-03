圣淘沙名胜世界和滨海湾金沙将投入90亿元扩充设施

圣淘沙名胜世界和滨海湾金沙将投入约90亿元，发展赌场以外的娱乐景点、会展设施等，提高度假胜地在本区域的竞争力，吸引旅客的同时也为国人提供更多娱乐设施。

扩充计划料能每年为两家综合度假胜地（简称IR）吸引多50万名访客，创造多达5000份新工作。

有鉴于业者注入的可观投资额，政府将延长名胜世界和滨海湾金沙赌场的独家经营权到2030年底。与此同时，政府将调高国人的赌场入场税，控制嗜赌问题。每日的入场税从100元调至150元，每年的入场税则从2000元调高到3000元。

贸工部今天（4月3日）宣布两家IR未来的发展计划。滨海湾金沙将兴建多一栋楼，新楼会设有大型娱乐剧场，可举办世界级水准的大型表演，容纳1万5000人。新设施也包括有豪华套房的酒店，提供约1000间房，以及展览与会议场地。

圣淘沙名胜世界将扩充环球影城，增添Minion Park 和Super Nintendo World这两个新景点。此外，S.E.A 海洋馆将扩充，结合海洋馆旁的海事博物馆及水族馆（Maritime Experiential Museum)空间，打造为一个全新的新加坡海洋馆(Singapore Oceanarium）。名胜世界的滨水步道（Waterfront Promenade）也会重新发展，设有多用途活动空间，可用来举办不同节目，设施将免费开放给公众。

名胜世界也会增添两家酒店，为访客提供多1100个房间。名胜世界的扩充计划料2025年完工。