曾遭白蚁侵蚀 百年老庙重建后首次游神庆祝

之前遭白蚁侵蚀的乌敏岛佛山亭大伯公百年老庙，经过将近一年的重建后，目前已竣工。

为配合庙宇150周年庆，这座庙宇将从下星期天（12日）起，一连12天展开庆祝活动，包括首次在乌敏岛上举行游神活动。

从庙宇出发到码头再折返

伫立乌敏岛150年的佛山亭大伯公庙，是岛上最为人知的景点之一，多年来香客络绎不绝。

《联合晚报》去年5月曾报道，这座古庙因为长期遭白蚁严重侵蚀，必须重建，古庙也被迫搬进临时庙宇。

时隔将近一年，有关重建工作已经竣工。

记者前天走访乌敏岛时，大伯公庙理事会秘书林温珍（54岁，退休）就证实，庙宇已顺利在今年的大伯公千秋圣诞完成重建工程。

“我们去年在庆祝活动后就展开重建工程，庙宇前面的戏台也重新粉刷。”

林温珍坦言，虽然大家都想保留古庙，但白蚁问题太严重，只能拆下重建，工程也尽可能保留原貌。

新庙启用后，临时庙宇将转换为办公室和货舱。

她说，5月18日的大伯公千秋圣诞正日，为了配合今年150年周年庆，庙宇将从下星期天（5月12日）起，一连12天举行盛大的庆祝活动。

“5月12日是吉日，我们会在这天把神明请到新庙宇，并举行游神仪式，接下来则推出歌仔戏，直至5月23日。”

她表示，这次活动的亮点之一是将首次举行的游神活动。

届时，队伍将从庙宇出发，途经义工中心，到了码头再折返庙宇。

最后，谈到修复工程花费，林温珍说：“修复工程约要100万元，而目前资金还没有筹到，我们仍在进行筹款活动。”

木头经特殊处理 免白蚁大军再袭

新庙宇木头经过特殊处理，理事会也将年年进行检查，避免白蚁大军再度来袭。

林温珍表示，有了前车之鉴，庙宇理事会在重建时显得格外谨慎。

她说：“在拆建过程中，承包商曾往地底下挖，确保白蚁问题被妥善处理之后才重建。我们使用的木材也涂过药水，都经过特殊处理，确保白蚁不再来。”

除此之外，理事会今后也会每年检查庙宇。

林温珍说：“我们现在会格外小心，确保一切都没问题。”

新福物 特制16寸高大伯公木雕

理事会今年推出新福物，其中包括特制16寸高的大伯公木雕，以及岛上画家以庙宇为主题创作的油画。

配合今年的150周年庆祝活动，庙宇除了一般较常见的福物之外，今年也将有两个独一无二的福物。

林温珍介绍说，第一个就是庙宇特制，高16寸的大伯公木雕像，“这个雕像上方是大伯公，下方则是乌敏岛地形。”

另一福物则是一幅独一无二的油画。

“我们想用另一种方式来记录庙宇面貌，画家陈世平（38岁）之前已在岛上作画好一阵子，于是请他把庙宇入画。

陈世平受访时说：“通过画作，画家能从不同角度留下庙宇的面貌。”