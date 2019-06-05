坠网络情色骗局怕被骂 青年报假案“掩饰”

（早报讯）一名20岁青年疑因坠入网络情色骗局（credit-for-sex），担心被父母责备，竟报假案称父母遭绑架，他情急下交了1500元“赎金”。

警方昨晚（6月4日）发文告说，这名青年于5月31日报案称接到一通不明人士打来的电话，对方指自己绑架了他的父母，而他由于太担心，并没有打电话向父母求证，而是直接购买了约1500新元的支付宝（Alipay）充值金额，并将充值金额序列号（serial codes）通过电邮发给不明人士。

经调查，商业事务局在青年的报案资料中发现了多处出入。调查显示，青年其实是一起网络情色骗局的受害者。

报假案前，一名漂亮的女子曾通过某约会应用向他提供性服务，并要求男子通过支付宝充值金额支付订金。于是，男子在碧山的一台AXS机器上购买了约1500元的支付宝充值金额，不过并没有见到女子。

由于怕父母知道自己遭骗走钱财，青年决定捏造“父母遭绑架”的故事并报假案。青年正在接受警方调查。

警方提醒公众，报假案或提供虚假信息者将面临严重后果。任何人在已知情况下向公务员提供假信息，一旦罪成可被判坐牢长达一年，或罚款高达5000元，或两者兼施。

前年，警方接到414起网络情色骗局的报案，受害者损失达100万元，但在去年这类报案增至533起，受害者损失也增至150万元。

警方提醒，在使用网上约会或社交媒体应用时，应提高警惕，不要向刚认识的陌生人透露密码或序列号，尤其在对方提供陪游、按摩或性服务时。