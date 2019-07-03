本地八家超市将设购物袋捐赠箱提倡环保

（早报讯）有多余的环保购物袋在家？不妨捐到全岛八家超级市场的捐赠箱，让更多人使用环保袋，减低对塑料袋的依赖。

本地四家连锁超市——职总平价超市（FairPrice）、冷藏公司（Cold Storage）、昇松超市和百美超市（Prime）跟非政府组织“零废新加坡”合作，从今年7月至10月在八家超市展开“自备购物袋”（Bring Your Own Bag，简称BYOB）活动，并设置环保袋捐赠箱，让居民捐出干净且可循环使用的多余购物袋。

这八家超市分别是：嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall）的职总霸级超市、职总平价城市广场（City Square Mall）超市、冷藏公司启汇城（Fusionpolis）超市、冷藏公司勘宝坊（Compass One）超市、百美阿裕尼上段裕盛超市、百美裕廊西75街超市、昇松金文泰西2街第720座超市和昇松武吉班让Junction 10超市。

主办方也会在上述超市举行48场路演与推广活动，届时除了将收集到的环保袋分发给没有自备袋子的消费者，还会随机向自备环保袋购物的人士给予奖励，希望能将环保信息推及四大超市超过120万名消费者。