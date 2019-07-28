王乙康：报读特选中学 高华生优势不减

（早报讯）小六会考积分与中学分配制度改革后年落实，教育部长王乙康指出，修读高级华文的考生报读特选中学时，所享有的入学优势不会比目前减少。

目前的总积分制（T-score）制度下，修读高华的考生报读特选中学，可在总积分上获1分到3分的加分。2021年起，新的小六会考积分等级（AL）制落实后，考生如果有修读高华，入学优势依旧存在。

例如，学生A与学生B的总成绩同为8分，考获高华及格的学生A，比不修读高华的B，更具特选中学入学优势。如果考生都修读高华，则以该科目成绩衡量，优先顺序依次为特优、优异，以及及格。两名学生积分等级总分和高华成绩完全相同，才会以其他“定夺标准”决定录取的先后。

但是，不修读高华的考生，如果总成绩是7分，则会在特选中学考虑名单上，比学生A占更前的位置。有人认为，先看总成绩，再看高级华文成绩的做法，可能会造成家长与学生认为“读不读高级华文没那么重要”的想法。

也是三巴旺集选区议员的王乙康，今早出席区内的邻里翻新计划路演活动后，接受媒体访问时说，目前最低和最高截分点的中学，彼此的总积分相差180分；在新的AL积分制下，这个差异将缩减至27分。“因此，今天的积分制下的一分和往后AL制度下的一分，是不能等同看待的。在AL积分制下，高华考获特优，相等于总积分制下好几分。我不认为，这会降低修读高华的价值。”

教育部早前也透露，从内部模拟情况来看，改革后修读高级华文的学生优势和目前制度是相似的。