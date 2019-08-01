国庆当天 警方将加强庆典场地周围安保措施

（早报讯）8月9日国庆当天，警方将加强政府大厦前草场这个国庆庆典场地周围地区的安保措施。

内政部长已根据公共秩序法令，宣布来临的国庆庆典为“加强保安特别活动”（Enhanced Security Special Event）。

警方今天（1日）发文告说，为了确保公众安全，位于滨海湾一带的会场周围地区在国庆当天全日将划定为“特别活动区”。

当局也预定了8月10日为国庆庆典的另一个举行日，如果国庆庆典改为这一天举行，宪报将相应生效。

特别活动区的划定范围包含了滨海林荫道（Marina Boulevard）、尼诰大道、滨海蓄水池西岸、克罗士街，以及梧槽路等多个路段和区域。

警方也在特别活动区内标识出安检措施更为严密的“特区范围”（Special Zone）。活动期间，警员与任何获批准的安保人员有权搜查进入区内的公众，公众须遵循相关人员的指示。

公众不得携带易燃材料、爆炸性物质、喷漆罐、扩音器、广播设备和大型旗帜等物品进入特别活动区。警方有权搜身，若发现违禁物品，除了没收外，违例者可能被逮捕，并面对罚款最多2万元或监禁最长一年，或两者兼施。

警方也提醒，无论在特别活动区内或区外，使用遥控无人机干扰活动进行将视作违法行为，可面对的刑罚同上。

计划在特别活动区内举行公共集会或游行的人须申请警方准证。