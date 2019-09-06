陆交局：若马国只对新加坡车辆实行VEP 新加坡将做相应跟进

（早报讯）若马来西亚政府只针对新加坡车辆实行外国车辆入境准证（VEP）措施，我国政府也将考虑做相应跟进。

马国媒体报道，马来西亚交通部长陆兆福星期一（9月2日）指出，马方当局将先在与新加坡边境的关卡落实VEP系统，并还在探讨在马国与泰国、印度尼西亚及文莱边境关卡落实这项系统。

新加坡陆路交通管理局针对上述谈话受询时指出，马国政府今年较早前宣布在所有的关卡边境实行VEP措施，包括同新加坡边境的关卡。

陆交局说：“不过，根据《星洲日报》于9月3日的报道，马国当局的最新言论没有指明它是否将在泰国、印尼及文莱边界实行VEP制度，以及将在同新加坡边界关卡实行措施后的多久，才在其他关卡实行。”

不过，陆交局强调，如果马来西亚政府只对新加坡注册车辆实施VEP措施，新加坡将考虑做相对的回应。

马国外交部今年4月宣布，从10月1日起分阶段实施VEP系统，从长堤及第二通道关卡入境的新加坡车辆到时都必须拥有“外国入境车辆无线射频识别（VEP-RFID）标签”。

声明表示，VEP系统将分三阶段落实，首先是马新边界，再来是马泰边界，最后是马国与文莱和印尼边界。根据条例，VEP是由陆路交通局所发出，并可通过陆交局网站https://vep.jpj.gov.my注册。

声明强调，到时只有已注册VEP的车辆才能入境马来西亚。