“暗箱操作”致客户损失 房产经纪罚3万吊牌1年

（早报讯）虚报估价“暗箱操作”导致客户购房时损失2至3万元，房产经纪被罚3万元、吊牌12个月。

房地产代理理事会（Council for Estate Agencies，简称CEA）今天（21日）上午发文告说，博纳产业（PropNex）旗下的房产经纪吴秉权（Ngu Ping Chuan James Ethan，39岁）被控三项抵触房地产代理理事会道德与专业操守守则的控状，被判罚款3万元，并自本月15日起吊销牌照12个月。

据悉，这是房地产代理理事会迄今为止针对房产经纪做出的最严厉判决。

2016年左右，吴秉权的客户希望购买一处合适的私人房产，并请吴秉权寻找。后来，客户告知吴秉权，希望购买位于新加坡东部或中部、面积达800平方尺或以上、价格约为90万新元的房产。

2017年3月中旬，吴秉权协助客户到东部一间公寓单位看房，该单位售价104万元。看房后，吴秉权告知卖方经纪，客户有意购房，并询问自己能拿到多少佣金。

同月26日左右，卖方经纪告知吴秉权，卖方愿意以102万元的最低价卖出，并支付吴秉权成交价1%（即约1万元）作为佣金。吴秉权告知卖方经纪，他希望得到成交价2.5%至3%的佣金。

吴秉权的客户也曾要求他了解上述单位的估价，但吴秉权并未将卖家102万元的要价告知客户，反而称该单位平均估价为118万，并建议客户出价106万元。而客户自行向银行查询后得知，上述单位的估价仅介于95万元至100万元之间。

2017年4月2日左右，客户要求吴秉权代表自己就购房事项进行谈判。两天后，吴秉权告诉客户，卖方拒绝了95万元的出价，并谎称卖家再度出价104万元。

同月6日左右，吴秉权在客户并未出价的情况下，向卖方经纪出价104万元，两名经纪平分4%的佣金，并要求自己获得其中3%。卖家再度拒绝出价，并表示愿意分别向吴秉权及己方经纪支付2%和1%的佣金。不过，吴秉权拒绝了卖方的提议。

后来，卖方经纪要价101万元，并提议吴秉权向己方客户收取佣金。吴秉权也未告知客户这次的要价。

同月11日左右，吴秉权指卖方要价过高、建议客户勿继续购买上述单位，而真实原因其实是他未能为自己争取到3%的佣金。

两周后，吴秉权的客户自行联络卖方经纪，询问上述单位是否仍待出售，并出价104万元，卖方随即接受。

客户这才惊觉，原来吴秉权此前早已出价104万元并以3%佣金作为条件。吴秉权的不当行为导致顾客在购房时多支付了2至3万元。

房地产代理理事会建议消费者应询问己方房产经纪是否在交易时可能与他人存在利益冲突。一旦确实有利益冲突的情况，房产经纪须先得到消费者的同意，才可继续作为其代表。若怀疑有房产经纪行为不专业或不道德，消费者可拨电1800-643-2555或电邮feedback@cea.gov.sg举报。消费者也可上网www.cea.gov.sg/4steps了解更多关于请房产经纪处理房产交易的贴士。（人名译音）