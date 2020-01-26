盗用友人资料租车 单亲妈被判坐牢

（早报讯）25岁单亲妈妈遇车祸后拖欠5500元赔偿，赫然被揭发她竟盗用老友身份证与驾照资料租名车，被判入狱11个月4周，吊销执照12个月。

被告是25岁的吴慧仪（洋名：Ezella Brooklyn），她面对盗用身份欺骗、合谋欺骗、无驾驶执照与保险驾驶、吸毒与非谨慎驾驶32项控状。案发时是名专业电玩家，也是名单亲母亲。

案情显示，被告去年4月5日约晚上10时，在中央高速公路朝往实里达高速公路时，撞上一辆涉及三车连环车祸的德士后方。

发生车祸前，被告在去年3月30日傍晚6时40分左右，发简讯给租车公司销售员表示急于租下一辆蓝色马赛地轿车。被告当晚9时左右到公司与该销售员签署租约。但被告却称遗失身份证与驾驶执照，只能出示身份证与驾照影印本。

销售员查看照片，认为被告的长相与影印本上的相像，在询问被告身份资料时她对答如流。被告原本租车两天，过后致电要求延长至4月6日。

但在4月6日当天，被告说朋友借车后出车祸，她归还车子后，销售员告知被告必须支付6500元赔偿。被告立即支付1000元，称隔天会支付另外5500元。但被告隔天却没付款，不接电话也不回简讯。

去年4月8日，销售员与老板前往被告“身份证”上的地址，却发现住在单位的女郎并非租车女子。单位的女郎告知这非首次被告使用她的身份证资料租车。销售员之后报警。

调查揭露，被告与单位女郎是超过10年的老友。2017年4月间，被告曾要求该名朋友给予资料协助她在新山租车，之后再继续在新加坡租车。（人名译音）

被告犯案时正在保释中，被逮捕控上庭后又再次被保释。

被告又在保释后犯案，她在去年6月11日表示想租灰色的福士根轿车，定在6月16日开始取车。被告取车后却说转账仪器损坏，需等朋友帮她转账1000元租金与定金。但到隔日都没有转账，车主在警局时，被告才转账340元，知道对方报警后也把车还给对方。

去年2月28日，被告25岁生日前夕，刑事调查局警员怀疑被告吸毒，在组屋单位逮捕她，也起获吸毒器具。最后化验结果呈现被告确实吸毒。被告承认在被逮捕之前吸毒，她从前年8月开始吸毒。她被逮捕后，于去年3月9日被保释。

被告代表律师求情说，被告是名年轻的单亲母亲，今年即将26岁，育有一名三岁的儿子。被告深信朋友的话，认为吸毒很前卫，也可以减肥。

作为专业的电玩家，被告不眠不休地工作，使用毒品是为了能继续工作。被告目前已不依赖毒品。

在被告生产不久，丈夫就抛妻弃子，被告因为需要钱才行骗。如今，她已深感愧疚，希望服刑后亲自照顾儿子。

最后，法官判被告入狱11个月4周，吊销执照12个月。