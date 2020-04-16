不甘分手 国大前研究员骇入女房东面簿改“单身”成“离婚”

（早报讯）31岁研究员向41岁离婚女房东租房九个月后，谱出14天的姐弟恋，分手后心有不甘竟骇入女房东面簿，故意将对方婚姻状况中的“单身”改成“离婚”，结果换来牢狱之苦。

马来西亚籍被告杨子伟被控四项滥用电脑法令罪名，控方以其中两项提控，余项交给法官下判时一并考虑。他认罪后，被判坐牢两个月。

案情显示，被告案发时是新加坡国立大学的人工智能研究员，他2018年在网上看到41岁女子的房间出租广告后，于同年6月27日跟对方租房，随后与女子和她弟弟变得熟络。

女房东比被告大10岁，两人逐渐产生情愫，并在被告租房九个月后，于去年3月16日开始约会。

但两人的关系仅维持14天。分手后，被告于3月30日搬出去，到别处租房。

一个月后，女房东发现无法登录自己的面簿账号，她原本不以为意，但两天后她却收到许多朋友的生日祝福短信，让她大感疑惑，因为她的生日明明已经过了。

女房东赶紧让弟弟帮忙到面簿查看，惊觉自己的婚姻状况从“单身”被人窜改成“离婚”。她当即怀疑是被告“搞鬼”，因为知道她曾离婚的人只有被告，她随即报警处理。

警方追查后，从女房东面簿查出“骇客”的IP位址，并透过电讯公司找到地址，再登门走访与新屋主确认被告身份，随即将被告逮捕归案。

据《联合晚报》了解，被告已不在国大工作。（人名译音）