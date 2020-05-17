超车闹纠纷 骑士挥拳揍司机带伤追

（早报讯）23岁电单车骑士在转弯处超车，但随后反被轿车越过，骑士被激得大声鸣笛和追上去，双方下车理论时，骑士竟一拳打伤司机眼眶再溜之大吉。不甘被打的司机顾不上眼睛鲜血直流，边开车追电单车边报警。

骑士哈伊卡面对一项蓄意重伤他人和一项闯红灯控状。他认罪后，被判坐牢五个月、罚款900元和吊销驾照一年。他也被令赔偿907元医药费给伤者。不过，被告不满刑罚，提出上诉。

这起事件发生在2017年11月13日晚上10时55分，地点在盛港东道一个右转的路口。

根据国家法院判词，当时一辆轿车停在该路口，正当交通灯转绿，轿车打算右转之际，骑着电单车载着女友的被告突然超车行驶在轿车前方。

轿车司机出了路口后，打算转左切换车道，岂料行驶在前方的被告也同时转左，结果双方互相闪避一度僵持不下，轿车接着加速越过被告的电单车。

结果被告大感不满，边鸣笛边追着轿车，示意对方停车。双方接着停靠在榜鹅域（Punggol Field）路旁下车理论，两人一言不合当场大吵，被告气得猛推对方两次，导致对方连连后退。

正当司机打算停止争论走回车上时，怒火中烧的被告一把拉住司机的衣领，更一拳挥打对方左眼，接着迅速骑上电单车扬长而去。

司机左眼当场鲜血直流，但不甘被打的他开车紧追在后，从榜鹅域开上淡滨尼快速公路（TPE），无奈在白沙依莱雅士路(Elias Road）一带失去被告踪影，他才停止追赶。期间，他也报警求助。

根据路途计算，“追击战”前后约12分钟。司机随后被诊断左眼眼眶骨折和部分积血，留医三天。