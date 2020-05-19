少女发现被跟踪 召三少年围殴男子

（早报讯）男子在组屋楼下撞见一群少年在抽烟，他一路跟踪其中一名少女欲报警举报，搭私召车回家的少女发现被人跟踪，立刻拨电召来三名少年，在停车场对男子拳打脚踢，还把他的左眼打伤，其中一名少年昨天认罪。案展6月8日下判。

被告莫哈默赛阿米（Muhammad Syamie Bin Muhammad Ashari，17岁）。他共面对八项控状，主控官以其中四项提空，余项交由法官下判时一并考量。

他认下两项蓄意伤人罪及两项持危险武器蓄意伤人，其中一项控状发生在他被控后获保释期间犯下。

被告今年1月13日第一次被控上法庭，而打人事件发生在2月24日凌晨时分。

案发当天凌晨2时50分左右，受害人离开未婚妻家时，发现几个年轻人在组屋底层抽烟，其中包括被告的一名女性友人莎菲卡。受害人曾听未婚妻投诉常有人在组屋底下抽烟，有意报警，所以开始跟踪他们。

接着，莎菲卡坐私召车回家，途中发现受害人开着车尾随，因此致电给被告求救。

被告连同莎菲卡的哥哥和男友同时出现英雄救美，逼着受害人下车，说若不下车就砸烂他的车窗。

岂料受害人一下车，就被三人暴打，其中一人还从车上拿出水壶往受害人丢去，砸中他的左眼。

被告隔天被捕，2月27日再度被控时不得保释，还押至今。