（早报讯）美国股市受科技股领涨的带动，三大股指皆收高，纳斯达克指数更创下历史最高收盘纪录。

科技巨头苹果公司宣布会生产苹果电脑的晶片，股价上涨2.6%，带动其他科技股上扬。

道琼斯工商指数收涨0.59%，报2万6024.96点；标普500指数上升0.65%，报3117.86点；纳斯达克指数收高1.11%，报1万零56.47点。

新加坡海峡时报指数周一（6月23日）闭市报2629.69，微跌5.14点或0.2％。

今天可关注的股票：

1. 丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust，简称MIT）以2亿1090万美元（约2亿9950万新元）收购14座位于美国数据中心的60%股权。这些股权目前由丰树红木数据中心信托（Mapletree Redwood Data Centre Trust）持有。

为了筹集收购股权的资金，MIT将私下配售1亿2811万2000个新单位，价格为每单位介于2.732元至2.80元，预计能筹集至少3亿5000万元。信托也可选择额外配售1830万2000个单位，以筹集大约多5000万元。

2. 新达信托（Suntec Reit）2020财年第一季的可派发收入同比下降6.5%至5510万元，每单位派息下滑27.7%至1.76分。

可派发收入减少是因为冠病疫情导致大型会议和活动延后或取消，而且商场的广告与促销收入减少，滨海湾金融中心（MBFC）办公楼的租用率下跌。信托也保留了550万元，占可派发收入的10%。

3. 星岛置地（Starland Holding）回复新加坡交易所的质询说，在中国的银行户口被冻结，户口内的存款共达2539万人民币（约502万新元）。截至去年12月底，这笔存款占公司总现金和银行存款的五分之一。

公司表示，在中国的资金充足，能支付当地员工薪水和欠款。此外，公司在重庆涪陵的两座房地产项目的工程已接近尾声