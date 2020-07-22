男子幼儿园外掐妻颈痰吐脸

（早报讯）男子在幼儿园外与前妻发生口角，不但朝她脸吐痰，甚至用手掐她颈项，惊动警方到场。

被告是58岁的吴勤明，面对三项控状，控方以其中一项刑事法典323的蓄意伤人罪提控，余项在法官下判时一并纳入考量。

受害者是被告的35岁前妻，她对被告申请了个人保护令（PPO），并在2017年获得批准，两人随后在去年4月6日离婚。

根据案情，受害者是在去年2月20日接获幼儿园校长的来电，指被告正在幼儿园，要见他们5岁大的女儿。受害者同意两人会面，让被告把饼干交给女儿，自己也从工作地点前往幼儿园。

同天傍晚6时左右，被告和受害者发生争执，被告不但朝她脸上吐痰，还用手掐她颈项。

受害者倒地后继续争吵，被告则不停施暴，继续踢她的脚，直到一名路人介入才停手。

受害者手脚受伤，接受到场的医疗人员治疗。期间，校长也叫老师把孩子们护送回幼儿园，并联系了警方。

被告代表律师求情时表示，被告有忧郁症和精神问题，是犯案的其中一因素。

代表律师指，心理卫生学院的报告建议社区刑罚，以让被告回去治疗。

控方表示，被告有行为失检、对公务员动粗和醉酒驾驶的前科。

被告认罪后，法官应允律师要求，让被告进行检测择日再呈交强制性治疗的报告，案展至8月20日下判。（人名译音）