教育部通过各项目 帮助程度不一的学生学习母语

（早报讯）教育部会继续通过针对性的项目，帮助程度各异的学生掌握母语，旨在让学生长久地维持母语学习。

教育部长黄循财今早（8月29日）为线上母语学习论坛主持开幕时指出这点。他说，教育部常年对小一新生进行的调查显示，约七成学生在家里主要使用英语，这个比率在过去20年有所增加。但同时使用英语和母语的家庭，也从1990年代的80％增加至目前的90％。新加坡政策研究所今年中的调查也显示，新加坡人整体而言有信心使用英语和母语，但18岁至25岁的青年反映母语能力较弱。

基于不同的语言使用习惯，学生的母语程度也各异。黄循财说：“不是每个孩子能达到母语学习的最高水平，我们也不必要求每名孩子办到，而是让孩子尽所能学习，达到自己能应付的最高水平，尽可能长久地学习母语。”

教育部近年来针对各能力的学生推出学习项目。以前年在小学试行的母语辅助计划为例，程度较弱的学生以小班形式上课。他指出，已有157学校提供计划。学生在听说读写方面更有信心，也有更大的动力学母语。

黄循财指出，辅助计划是母语学习的重要项目，有了所需的支援，孩子也能有信心地学好母语。“只要学生上手了，语言将为他们开启对丰富文化的认识与新机遇，让他们一生受用。”

按原定目标，辅助计划明年会扩大至所有小学的小三生，到2022年扩大至各校的小四生。

母语能力强的学生，教育部也鼓励他们深入学习。学生在小学时能修读高级华文。今年，教育部在几所中学推出母语特选课程，并扩大初院的语特课程。共有254名中学生以及232名初院生修读各母语的语特。

今年转以线上举办的母语学习论坛有18场分享会，以及35个展品。网址是www.mtls.edu.sg。