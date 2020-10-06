【诽谤总理案】李总理指梁实轩转载不实内容具“煽动性指控” 严重打击政府与总理诚信

（早报讯）博客梁实轩被指诽谤总理案今早开审，李显龙总理上庭供证，指梁实轩在面簿转载内容不实的文章，“煽动性的指控”对政府与总理属非常严重的攻击，甚至有损新加坡的声誉。政府与总理须维护自身的诚信，才能领导新加坡和为国人服务。

梁实轩于2018年11月7日在面簿转载马来西亚社交新闻网站“The Coverage”有关李总理成为一个马来西亚发展公司弊案主要调查对象的不实报道，同月被李总理起诉诽谤并索取赔偿。

诽谤案今早（10月6日）在高庭开审，审理四天至本周五（9日），审案法官为高庭法官艾迪阿都拉。现阶段审讯是审理梁实轩转发文章的行为是否构成诽谤；若是，法庭会在下一阶段审讯，审理梁实轩须支付的赔偿金额。

根据诉方开庭陈词，梁实轩在面簿所转载的文章，等于指李显龙有份涉及一马公司的犯罪活动，甚至滥用自己当总理的权力，协助纳吉洗黑钱。

代表诉方的高级律师文达星在陈词中说，无论是梁实轩的面簿帖子，或是他所转载的文章，都充满了针对李显龙总理的“煽动性指控”。他说：“贴文与文章显然经过设计，通过引人注目的标题与照片，引起大量读者关注总理的诚信与人品。”

而且，法庭过去在其他诽谤官司中已裁定，诋毁国家领袖不仅是影响他的个人声誉，也影响新加坡的名声，与该领袖的领导权威。

案件于10时准时开庭。法官一开始就表明，为节省时间，他无须诉辩双方读出开庭陈词，而是让总理直接上证人栏供证。

李总理在供证时强调，梁实轩的贴文严重打击新加坡政府与他作为总理的诚信，而诚实正是一个政府领导国家与服务人民所需的要素。无论是政府或总理个人，都必须全力维护自身诚信。为此，总理在和律师商讨后，决定发起诽谤诉讼，反击不实的诽谤性言论。