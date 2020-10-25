警方试用全新射击表现分析系统

（早报讯）警方与内政科技局（HTX）合作研发射击表现分析系统（Enhanced Live Firing Range System，简称ELFRAS），利用科技提升射击训练的质量，就连警员开枪时的呼吸和眨眼等小细节都可以清楚感应。

警方培训能力与发展署的教学科技组主任熊俊勇警监上周向媒体介绍，这套系统通过多个感应器探测出射击时的数据， 让受训警员和教官可以即时得到反馈。

其中包括手枪上的感应器可以分析扣动扳机的动作，受训警员背后的感应器可以分析开枪姿势，旁边则有感应器可以分析警员开枪时是否使用正确的呼吸技巧，如果紧张或呼吸急促立刻就会被发现。

这套系统的其中一个亮点是配有眼睛感应器，受训警员戴上感应器后，如果在开枪时眨眼睛或专注在错误地方会马上被教官察觉，因为所有感应器的分析数据和现场射击成绩都会即时展示在系统的屏幕上，让学员和教官一目了然。

此射击表现分析系统从今年6月起开始在内政群英学院（Home Team Academy）的射击场试用，预计会在明年2月结束试用。估计会有超过200名正在接受手枪（pistol）和左轮手枪（revolver）训练的学员试用此系统，研发团队将会收集使用者和教官的回馈以进一步改善系统，如果此系统效果良好，也可能会让其他内政部门的前线执法人员使用。