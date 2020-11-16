又一妇车厢当育婴室！ 脚搁地铁座椅 帮男童换尿布

（早报讯）又有人在地铁列车上，为孩子换尿布，这次的妇女更夸张，脱鞋后双脚搁在椅子上，换尿布时小孩连屁股都外露，把地铁车厢当成私人育婴室。

据早前报道，一名网民名于上星期天（11月8日）晚上11时乘搭地铁回三巴旺住家时，在碧山地铁站看到一名女子公然在地铁车厢内帮男童更换纸尿片，引起网民热议，有人直呼“恶心不卫生”，也有人体恤女子，觉得她“以儿子为先”，行为没有错。

昨晚（15日）社交媒体上又流传一则长达4分钟半的视频，一名妇女坐在地铁车厢内的“保留座位”（Reserved Seats），脱下鞋子并把双脚搁在隔壁的椅子上，替男童换尿布。

视频一开始就可听见地铁是从坎贝拉出发往三巴旺的方向行驶，视频中男童站在“保留座位”隔壁的座位，妇女正帮她穿上上衣，随后就从一旁的婴儿推车拿出蓝色毛巾，包裹男童的身体。

从视频可见，妇女尝试用毛巾遮盖男童下身，并帮他脱下尿布，然而正当妇女要替男童换上新尿布时，毛巾突然滑落，男童的屁股也露了出来，妇女却不顾毛巾滑落，索性直接让男童穿好新尿布。

视频结束前，妇女把毛巾收起后，才帮男童穿上裤子。

视频在网上传开后，网民议论纷纷，指妇女不该把脚放在座位上替男童换尿布。

不过，也有网民体谅妇女，指妇女或许赶时间才在车厢内替男童换衣服和换尿布，把双脚放在座位上也是为了防止男童掉下座位。