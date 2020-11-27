男教师性侵15岁女生监4年

（早报讯）中学男教师约15岁女学生出游，车上伸狼爪，甚至叫对方幻想他为前男友，昨（11月26日）被判监4年。

33岁的男被告案发时是一所中学的英文及文学老师，他抵触儿童与青少年法令和性侵的罪行，早前认罪。受害者当时只有15岁，就读中四。

根据案情，2016年被告开始发送讯息给女生，两人开始通讯聊天，2017年2月，被告两度约受害者见面，第一次是专程买了咖啡和她在校园食堂聊她前男友的感情问题，第二次是晚上在受害者住家楼下。

2月25日下午，被告再次邀受害者见面，并叫她不要和任何人说。

被告傍晚开车与她会面后，先是赞了她的样貌，再以玩牌名义把她载到淡滨尼一带，被告将车停在露天停车场后，开始抚摸她大腿和颈项，问对方是否信任他。

受害者回应是后，被告亲吻她的脖子、解开她的衣服伸手进入胸罩，吻她的胸部，随后又将手放进受害者私处，问她是否喜欢。受害者感到不适，捉住对方的手腕制止。

然而被告却叫受害者幻想他为前男友，继续亲吻她，甚至问她是否有见过男生下体、再脱下裤子露宝，叫受害者为他手淫。

此时的受害者闭上了眼睛，拒绝被告的要求，将手移开，表示不舒服。

被告随后请她吃快餐，最终在晚上送她回家，临走之前嘱咐受害者不要告诉任何人。

法官昨天判被告坐牢4年后，被告表示有姐妹将从新西兰来新，希望延至今午2时后，或下周一才开始服刑，法官准许他下周一开始服刑。