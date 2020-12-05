当局多次联系 夜宿巴士站老妇拒援助

（早报讯）男子面簙分享，指妇女夜宿巴士站，呼吁社会多关心独居老人。社会及家庭发展部回应表示，妇女其实拥有组屋单位，也拒绝援助。

前人民之声候选人吴家和于上个月26日在面簿贴文，指一名老妇在淡滨尼巴士站夜宿。他收到消息到场时，他指巴士站人来人往，行人一副事不关己的模样，老妇却低着头休息，令他倍感心碎。

据贴文，吴家和观察老妇右臂和左脚被绷带裹住，相信曾接受治疗。他表示，尝试叫醒老妇，把外套及睡袋交给她，但她拒绝收下，只拿了一件羊毛被单。

在短暂的交谈中，吴家和没有深入追问老妇夜宿街头的理由，表示尊重对方的沉默。

根据照片，老妇带着4包用塑料袋装的“家当”，也有一辆小推车，里头装满物品。

另外，吴家和等人也在附近发现了两名无家可归的年长者，因此呼吁公众若见到这些人，希望多一点关注，提供他们一块毛巾或是被单，让他们度过雨季。

贴文引起关注，不少网民担心老妇的腿或因糖尿病发黑，希望有关当局可介入帮忙。

对此，社会及家庭发展部发言人受询时指出，社会服务中心及有关当局多次联系老妇想提供帮助，但都被老妇回绝。

发言人表示，老妇拥有一间组屋单位，社会服务中心也会持续和相关机构关注老妇的情况，有必要时也会提供协助。

发言人也吁请公众尊重弱势人士的隐私，指打造包容及富有同情心的社会人人有责，若公众遇见有需要的家庭或人士，可拨打1800-222-0000，或是联系最近的社区服务中心。

该贴文留言处也有网民指出，公众需尊重露宿街头人士的隐私，有时过多关注及好心人的探访，或导致他们逃离，导致追踪工作变得艰难。