我国中小学生数理能力在TIMSS国际调查中领先全球

(早报讯)新加坡中小学生的数理能力在去年一项国际教育评估调查中,领先全球72个国家和地区的学生。这也是我国学生过去16年来第三次在这项调查中名列国际前茅。

最新的国际数学与科学趋势研究报告2019(Trends in International Mathematics and Science Study,简称TIMSS)今天出炉。这个每四年展开一次的研究,对象是小学四年级生和中学二年级学生。

本地有约5990名小四生和4850名中二生接受这项由国际教育成就评估协会(The International Association for the Evaluation of Education Achievement,简称IEA)进行的调查。被抽样选出的学生来自所有中小学。共72个国家和地区的教育体系去年参与评估,其中并不包括中国学生。

此项调查把学生表现分为四个等级,即基本、中等、高等及优等(Advanced),新加坡的“数理优等生”的占比最高。我国小四和中二生分别有35%和42%在数学和科学皆取得”优等”表现,在全球五大教育体系中占据榜首,超越香港、韩国、台湾和日本。

新加坡也是唯一国家拥有超过一半的小四生(54%)和中二生(51%),在数学项目中取得最高等级的优等(advanced),国际中位数占比分别是7%和5%。

本地学生在的科学表现也是其中最优越的,小四生和中二生分别有38%和48%取得优等,国际中位数占比分别为6%和7%。

我国有1%至2%的本地小四和中二生,无法在数学和科学项目取得最低的“基本”等级,占比是参与调查的教育体系其中最低;国际中位数则介于8%至15%。

新加坡自TIMSS于1995年推出以来便参加调查以了解本地教育的成效。我国学生的数理表现曾在2003年和2015年取得榜首位置。