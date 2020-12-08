我国中小学生数理能力在TIMSS国际调查中领先全球

（早报讯）新加坡中小学生的数理能力在去年一项国际教育评估调查中，领先全球72个国家和地区的学生。这也是我国学生过去16年来第三次在这项调查中名列国际前茅。

最新的国际数学与科学趋势研究报告2019（Trends in International Mathematics and Science Study，简称TIMSS）今天出炉。这个每四年展开一次的研究，对象是小学四年级生和中学二年级学生。

本地有约5990名小四生和4850名中二生接受这项由国际教育成就评估协会（The International Association for the Evaluation of Education Achievement，简称IEA）进行的调查。被抽样选出的学生来自所有中小学。共72个国家和地区的教育体系去年参与评估，其中并不包括中国学生。

此项调查把学生表现分为四个等级，即基本、中等、高等及优等（Advanced），新加坡的“数理优等生”的占比最高。我国小四和中二生分别有35％和42％在数学和科学皆取得”优等”表现，在全球五大教育体系中占据榜首，超越香港、韩国、台湾和日本。

新加坡也是唯一国家拥有超过一半的小四生（54％）和中二生（51％），在数学项目中取得最高等级的优等（advanced），国际中位数占比分别是7％和5％。

本地学生在的科学表现也是其中最优越的，小四生和中二生分别有38％和48％取得优等，国际中位数占比分别为6％和7％。

我国有1％至2％的本地小四和中二生，无法在数学和科学项目取得最低的“基本”等级，占比是参与调查的教育体系其中最低；国际中位数则介于8％至15％。

新加坡自TIMSS于1995年推出以来便参加调查以了解本地教育的成效。我国学生的数理表现曾在2003年和2015年取得榜首位置。